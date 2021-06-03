Engin Ataman, iş yaşamında da şampiyon

Mustafa Kemal ÇOLAK

Türkiye, basketbolda geçen pazar akşamı kazanılan tarihi başarının mutluluğunu yaşıyor. Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde İspanya ekibi Barcelona’yı mağlup ederek Türkiye’ye şampiyonluk sevinci yaşatırken, Ergin Ataman da Avrupa’nın bu en büyük basketbol organizasyonunda kupa kaldıran ilk Türk başantrenör ünvanını elde etti. Şampiyon Anadolu Efes, ertesi günü ulaşım sponsoru Corendon Hava Yolları’na ait özel uçakla İstanbul’a döndüğünde, beklendiği gibi çok kalabalık bir medya mensubu tarafından karşılandı. O vakitten itibaren de başarının en büyük mimarlarından Ergin Ataman, uzun, yorucu ancak sonu büyük mutlulukla biten sportif serüvene ilişkin soruları yanıtlıyor, duygularını paylaşıyor.

Tanışıklığımız 2000’li yıllara uzanan Ergin Ataman ile dün bir televizyon canlı yayını sonrası ben de söyleşi yaptım. Tahminlerin aksine kendisine spordan ziyade iş yaşamına ilişkin sorularım oldu. Bilenler azdır, Ergin Ataman’ın çorap sanayisinde de faaliyetleri var. Bu alan dede mesleği. Ailesinin, sektöre büyük hizmetlerde bulunan şirketler kurduğunu, Türkiye çorap sanayisinin gelişiminde büyük rol oynadığını belirtmeliyim. Selanik göçmeni dedesi Halil Ataman’ın ilk adımlarını attığı, babası İbrahim Nuray Ataman’ın Türkiye’de olduğu kadar İtalya’daki girişimleriyle de geliştirdiği çoraptaki faaliyetlerini, ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak gururla sürdürüyor.

Yıllarca çorap üretimi de yapan Ataman Ailesi, 15 yıl kadar önce imalattan çekilerek tamamen sektöre makine sağlayıcı rolü üstleniyor. Baba Ataman’ın dünyanın en büyük çorap makinaları üreticisi Lonati’nin Türkiye temsilciliğini alması, ailenin olduğu kadar Türk sanayiciliğinin de dönüm noktası oluyor. Atamanlar ve Lonteks şirketleriyle yürüyen faaliyetlere Ergin Ataman’ın dahil olması, 1990’lı yıllarda İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirmesinin ardından gerçekleşiyor. Ergin Ataman, “Bir taraftan sporu diğer yandan iş yaşamını birlikte sürdürüyorum. Sektöre büyük hizmetlerde bulunduğumuzu söyleyebilirim” diyor.

İtalyan marka, yalnız Türkiye’de değil, dünyada da sektörün en büyük makine tedarikçisi ünvanına sahip. Çorap makinalarında hemen her ülkede açık ara pazar payına sahip. Türkiye çorap sanayisinin kullandığı makinaların yüzde 90’ından fazlasının Lonati Grubu’na ait olduğunu belirten Ataman, “Eğer Türkiye bu alanda en büyük ihracatçı konuma geldiyse, kapasitesi en büyük iki ülkeden biri olduysa bunda Lonati’nin payı çok büyüktür” diyor.

4. kuşak devam edecek mi?

Peki, Ataman Ailesi’nin çorap sektörüne ilgisi dördüncü kuşak ile de sürer mi? Ailesinin tek çocuğu olan Ergin Ataman’ın ikiz kızları, ABD Miami Üniversitesi’nde okuyor. Ceren Ataman, Elektrik Mühendisliği, Gizem Ataman ise psikoloji ve görsel sanatlar eğitimi alıyor. Her ikisi de sürdürdükleri aktif spor yaşamını lise yıllarında eğitime ağırlık vererek sonlandırmışlar. Ergin Ataman, “Okullarında son sınıftalar, ne yönde ilerleyeceklerine onlar karar verecek. Babam bana aile işimizde baskı yapmadı, kararı bana bıraktı. Ben de kızlarımı tercihlerinde özgür bırakmayı yeğliyorum. Karar onların. Oğlum ise daha henüz 11 yaşında" diyor.

Eşi de dede mesleğini seçti

İş yaşamında Ergin Ataman’ın öyküsünün bir benzerini eşi Berna Uçkun Ataman'ın da yaşadığını ifade etmeliyim. Tıpkı Ergin Ataman gibi Berka Uçkun Ataman da dede mesleğini devam ettiriyor. Ayakkabı modasında 5 yıl önce Ayakizi adını taşıyan bir marka yaratan Ataman, yüzde 100 doğal üründen, el yapımı sandaletler üretiyor. Yurt içinde Beymen, Harvey Nichols gibi mağazalarda satışa sunulan Ayakizi ürünleri, online kanalda da müşterisi ile buluşuyor. Geçen hafta içinde marka adına önemli bir gelişme yaşandı. Ayakizi ürünlerinin Wolf&Badger ile yürütülen işbirliği sonrasında New York ve Londra’da satışına başlandı.

Hem kuzeniz hem ortağız

Ataman Ailesi’nin iş yaşamında çok önemli bir kırılma dönemine de liderlik etmiş Ergin Ataman. 87 yaşında emeklilik yaşamı süren babası İbrahim Nuray Ataman’ın, bundan 7-8 yıl kadar önce şirketleri tasfiye etmeye dönük önerisini kabul etmeyen Ergin Ataman, o tarihte genel müdür olarak görev alan halasının oğlu Erkan Tankaya ile birlikte yola devam etme kararı alıyor. İki kuzen ortaklık kuruyor ve Lonteks aile şirketi olarak yoluna devam ediyor. İtalyan Lonati ile çok iyi yürüyen işbirlikleri olduğunu söyleyen Ergin Ataman, “Türkiye’nin yanı sıra Türk Cumhuriyetleri’nde üç ülkede daha temsilcilik haklarımız var. Amacımız, çok büyümek, çok büyük kazançlar elde etmek değil. Dedemizden gelen bu iş alanı aslında aile kültürümüz. Çorap sektörüne hizmetten büyük mutluluk duyuyoruz” diyor. Kuzeni Ergin Ataman’dan 8 yaş büyük iktisat fakültesi mezunu, işletme yüksek lisansı yapan genel müdür Erkan Tankaya da “Hem kuzeniz, hem ortağız. Kritik kararlarda Ergin Bey daima yanımızda. Türk çorap sektörü ihracatını daha da artırma, global marka çıkarma potansiyeline sahiptir” diyor.