Enka, Gebze'de elektrik üretimine tekrar başladı
Enka İnşaat, Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde elektrik üretimine tekrar başladığını duyurdu.
Reuters
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Enka İnşaat, 1,600 MW ile büyük ölçekli doğalgaz santrallerinden Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde elektrik üretimine tekrar başladığını duyurdu.
Şirket açıklamayı KAP'a yaptı. Enka devletin alım garantisinin sona ermesiyle birlikte 2019'da Adapazarı, Gebze ve İzmir doğalgaz santralinde elektrik üretimini durdurmuştu.
Enka Gebze'den önce geçen ay da 820 MW güçteki Adapazarı santralini tekrar faaliyete almıştı.