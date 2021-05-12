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Enka İnşaat ilk çeyreği kârla kapattı

Enka İnşaat ve Sanayi, KAP'a bildirdiği finansal sonuçlara göre yılın ilk çeyreğini 1.14 milyar Türk Lirası net kârla tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Enka İnşaat ve Sanayi, yılın ilk çeyreğinde 1.14 milyar Türk Lirası net kâr elde ettiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen sonuçlara göre, şirket bu dönemde 3.58 milyar Türk Lirası gelir elde etti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 2.85 milyar Türk Lirası gelir elde eden Enka İnşaat ve Sanayi, 700.4 milyon Türk Lirası zarar ettiğini bildirmişti.