Enka İnşaat'ın iştiraki 1 milyar euroluk projede yer aldı

Enka İnşaat'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, iştiraki olan Entrade Gmbh'in TÃ©cnicas Reunidas ve FCC ile oluşturduğu konsorsiyumun, Hanseatic Energy Hub şirketi ile Almanya'nın Hamburg şehrindeki Stade nehir limanında inşa edilecek Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Yeniden Gazlaştırma Terminali için bir EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Yıllık nominal 13,3 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak terminalin tamamlanmasının 45 ay süreceği belirtilen açıklamada, "Sözleşme bedeli 1 milyar euro olup Entrade Gmbh'nin payı yaklaşık yüzde 25'tir.

Ön hazırlık ve mühendislik çalışmalarının yapılacağı 5 aylık ilk fazı takiben, işveren tarafından alınacak nihai yatırım kararı ile birlikte ikinci faz olan ana işlerin yapımına başlanılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.