Enka İnşaat'tan İngiltere'de 184 milyon sterlinlik kontrat

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. iştiraklerinden ENKA UK Construction Ltd. ile GE Steam Power Ltd. arasında HPC Borulama Prefabrikasyon ve Montaj İşleri kontratı imzalandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, toplam 184 milyon sterlin bedelli projenin 56 ayda tamamlanmasınon öngörüldüğü belirtildi.

Projenin, İngiltere'nin Somerset bölgesinde yapımı devam etmekte olan Hinkley Point Nükleer Enerji Santralinin her iki ünitesinin türbin adalarındaki tüm borulama işlerini kapsadığı aktarıldı.

Gürcistan projesi için fesih başvurusu

Öte yandan Enka İnşaat bir başka KAP bildiriminde ise Gürcistan devleti ile 25 Nisan 2019 tarihinde imzaladığı Yap-İşlet Sözleşmesini feshetmek için başvurduğunu açıkladı.

Açıklamada, uzun süredir devam eden sözleşme ihlalleri ve mücbir sebeplerden dolayı projenin feshi için bildirimde bulunulduğu ifade edildi.