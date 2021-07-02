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Enka, İzmir'de 2 yıl sonra üretime tekrar başladı

Enka İnşaat, İzmir'deki elektrik santralinde 2 yıl sonra üretime tekrar başlandığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Enka İnşaat, İzmir Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralinin üretime 2 yıl sonra tekrar başladığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Ayınlatma Plaftormu'na yapılan açıklamada, 5 Ağustos 2019 tarihinde üretimi durdurulan İzmir Doğal Gaz Kombine Çevrim Sanatralinde 2 Temmuz itibarıyla üretime tekrar başlandığı bildirildi.

Yap-İşlet modeli kapsamında geliştirilen santralin Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi sona ermiş ve santral üretime kapatılmıştı.