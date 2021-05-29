Enka, Libya’daki santralleri 2022’de tamamlayacak

Kerim ÜLKER



Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden Enka ve Alman sanayi devi Siemens, Libya’da planlanan ülkedeki en önemli enerji projesi için çalışmalara yeniden başladı. Libya’nın Trablus kentinin batısında yer alan proje için Libya Genel Enerji Şirketi (GECOL) ile Enka-Siemens yöneticileri arasında Trablus’ta bir toplantı düzenlendi. Devlet Başkanlığı’na bağlı Libya Denetim Bürosu’nda düzenlenen toplantıda Batı Trablus’taki 671 MW’lık elektrik çevrim santrali inşaatı için ilk çalışmanın başladığı duyuruldu.

Anlaşma 2017’de imzalanmıştı

2017 yılında imzalanan anlaşma, ülkedeki iç karışıklıklar nedeniyle 4 yıldır beklemedeydi. Enka ve Siemens ayrıca Misrata kentinde 640 MW’lık diğer projeyi hayata geçirecek. Her iki projenin de 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor. Böylece Enka ve Siemens ortaklığı gelecek yıl Libya’da 1.311 MW’lık bir enerji kaynağı yaratacak.