Enka, Sırbistan’da 112 km otoyol inşa edecek

06 Aralık 2019

Enka ve 30 yıllık iş ortağı Amerikan menşeli Bechtel firması, Sırbistan’daki 112 kilometrelik Morova otoyolunun projelendirme ve yapımını üstlendi. Morova otoyolu, Avrupa’nın en önemli ulaşım koridorlarından olan 10. ve 11’inci koridorları birbirine bağlayacak. Pojate ve Preljina şehirleri arasında bağlantı kuran otoyol, eski Yugoslavya’nın endüstri merkezi olan bölgesinden geçiyor. Otoyol, bu bölgeyi iki önemli ulaşım koridoruna bağlayacağı için bölgenin tekrar ekonomik canlılığına kavuşması için kritik öneme sahip. Sırbistan Hükümeti, güzergâh üzerinde çok sayıda endüstriyel bölge oluşturmayı hedefliyor.

Seli önlemek için 50 km’lik nehir yatağı inşa edilecek

Dört yılda tamamlanması beklenen otoyol, Enka tarafından en yüksek standartlarda projelendirilirdi. Proje kapsamında kazı, dolgu, köprü, viyadük, kavşak ve gişe sahaları yapılacağını aktaran Enka Altyapı Projelerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özger İnal, ayrıca bölgenin zaman zaman maruz kaldığı sel felaketlerini önlemek için 50 kilometre uzunluğunda yeni nehir yatağı inşa edileceğine dikkat çekti.

Balkanlardaki sekizinci büyük proje

Farklı coğrafyalarda önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Enka İnşaat İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Tara, “Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz projeler ile ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar sağladık. Sırbistan projemizde de bu misyonumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar sadece Balkanlarda, toplam uzunluğu bin kilometreye varan otoyol projesi gerçekleştirdik. Sırbistan projesi bu projelerin sekizincisi. Bu sürdürülebilir başarının arkasında Enka’nın kuruluşundan beri sahip olduğu yenilikçilik, mühendislikte mükemmeliyetçilik, kalite, iş güvenliği ve sağlığı ile çevre politikalarına bağlılık prensipleri var” bilgisini verdi.

5G teknolojisi için gerekli altyapı tamamlanmış olacak

Proje kapsamında bölgedeki erişilebilirliğin geliştirilmesi ve dijital bir koridor sağlanması için otoyol rotası boyunca uzanan kapsamlı bir telekomünikasyon ağı devreye alınabilecek. Böylece Enka tarafından yapılacak projeden sonra, 5G teknolojisi kullanımı için gerekli altyapı da tamamlanmış olacak. Proje kapsamında 78 köprü, 24 üst geçit ve 12 alt geçit inşa edilecek. Otoyolun tasarım hızı ise 130 km/saat olarak planlanıyor.