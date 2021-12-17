Enka-Uniper ortaklığı, 341 milyon euroluk proje aldı

Enka İnşaat ve Uniper'in oluşturduğu ortak girişim grubu, Dradenau ısı ve elektrik santralinin mühendislik, satın alma ve inşaat işleri için 341 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre santral 2024 Aralık'ta devreye alınacak.

Enka birkaç gün önce de Rusya'da 500 milyon euroluk proje aldığını duyurmuştu.

Buna göre şirket, Moskova'da Yandex LLC'nin yeni merkez binasının inşası için 500 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı.