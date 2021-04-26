Enka'nın Gürcistan'daki projesine inceleme talebi
Gürcistan, AB'den Enka İnşaat'ın hidroelektrik santral projesinin incelemesini istedi.
Toplam maliyeti 800 milyon dolar olan Enka İnşaat'ın Gürcistan'daki hidroelektrik santral projesinin incelenmesi talep edildi.
Enka İnşaat'ın projesinin ülkede protestolara neden olmasının ardından Gürcistan hükümeti, Avrupa Birliği'nden projenin incelenmesini istedi.
Hükümet, şirket temsilcileri ve protestocularla görüşmelerini sürdüreceğini açıkladı.
Gürcistan hükümeti, bir yıldır devam eden projenin durdurulmasına karar vermişti.
2023'te tamamlanması planlanan proje için 2019 yılında Rion nehri üzerinde Namakhvani Cascade HES projesini geliştirmek üzere anlaşma imzalanmıştı.