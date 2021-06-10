Enka'ya Gürcistan'dan kötü haber

Kerim ÜLKER

Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde karşılaştığımız bu sorunun bir benzeri de komşu ülke Gürcistan’da gündeme geldi. Hatırlayacağımız üzere 3 Şuvat'ta Dünya Gazetesi'nde duyurduğumuz haberde bir Türk inşaat şirketinin Gürcistan'da aylarca binlerce kişinin katıldığı protestolara karşı karşıya kaldığını sizlere duyurmuştuk. Hatırlayacağımız üzere o haberimizde Türk inşaat sektörünün en önemli firmalarından Enka Holding, 2017’de Tiflis Yönetimi ile Gürcistan’da Namakhvani Cascade HES Projesi’nin geliştirilmesi, inşası ve işletmesi ihalesini kazandığından bahsetmiştik. Projenin yüzde 90'lık kısmını Enka, geri kalan yüzde 10'unu ise Norveçli Clean Energy Group üstlenmişti. Gürcistan'da Rioni Nehri üzerinde inşa edilecek proje 333 MW’lık Namakhvani ve 100 MW’lık Tvishi hidroelektrik santrallerinden oluşan projelerin tadilatı veya iptali gündemde.

"Bu şartlarda devam edemez"

22 Şubat 2021'de göreve gelen Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, projeler için protesto yapan grupla görüştü. Gürcü Başbakan, mevcut koşullar altında projenin hayata geçirilmesinin mümkün olmayacağını söyledi. Garibaşvili, Kutaisi'de katıldığı görüşmede "Bildiğiniz gibi bu sorunu devraldım ve üzerinde aktif olarak çalışıyorum. Bu koşullarda projeye devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim. Yatırımcıyla görüşüyoruz ve umarım ülkemizin çıkarlarına göre hareket etmeleri ve HES'i daha iyi koşullarda inşa etmeleri için umarım bir anlaşmaya varabiliriz" dedi.