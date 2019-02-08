Enterprise, UEFA Avrupa Ligi sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzattı

08 Şubat 2019

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car, sponsoru olduğu UEFA Avrupa Ligi’nin sembolü UEFA Kupası’nı, 2 gün boyunca İstanbul’da sergiledi.

Organizasyon kapsamında gerçekleşen törendeEnterprise Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün ve Enterprise Avrupa, Orta Doğu ve K. Afrika Pazarlama Başkanı Jim Stoeppler hazır bulundu. Törende ayrıca 2000 yılında UEFA Kupası’nı ülkemize getirme başarısını gösteren Galatasaray’ın kadrosunda bulunan Hakan Ünsal ve Ergün Penbe de yer aldı.

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, Bakü’de gerçekleşecek dev final öncesi kupayı 2 gün boyunca İstanbul’da sergiledi. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, hizmet vermeye başladıkları 2014 yılından 2018 yılına kadar her yıl sektörün 3-4 kat üzerinde büyüdüklerini belirtti. Sektör açısında zor geçen 2018 yılında THY, Türk Telekom ve Anadolu Jet işbirlikleriyle birlikte rekor bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Tangün, “Bu yıl turizmde beklenen büyük ivmelenmeyle birlikte başarılı ve büyümemize devam edeceğimiz bir yılı geride bırakacağız” dedi. Enterprise Rent-A-Car’ın futbola çok önem verdiğini belirten Özarslan Tangün,“Bu vesileyle 2015 yılında beri devam eden UEFA Avrupa Ligi resmi sponsorluğumuzun 2021 yılına kadar uzatıldığını tekrar hatırlatmak isterim. Toplamda 7 yılı kapsayacak olan resmi sponsorluktan dolayı oldukça mutluyuz. Türk halkı futbolu çok seviyor ve adeta futbol ile yatıp futbol ile kalkıyor. Biz de Enterprise olarak Türk sporuna her alanda destek vermeye devam ediyoruz. Avrupa’nın en önemli futbol organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi’nin sembolü UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirmek bizim için oldukça önemliydi. Bu yıl bildiğiniz üzere Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ndeki yoluna devam ediyor. En büyük arzumuz kardeş ülke Azerbaycan’da gerçekleşecek olan finalde bir Türk takımının yeniden bu kupayı kaldırması. Umuyoruz ki bugün burada sergilediğimiz UEFA Kupası, 3 ay sonra bir daha gitmemek üzere yeniden ülkemize geri döner” dedi.

“2018 yılında 24,1 milyar dolar gelir elde ettik”

Enterprise Avrupa, Orta Doğu ve K. Afrika Pazarlama Başkanı Jim Stoeppler ise şu ifadeleri kullandı: “1957 yılında ABD’de kurulan Enterprise Rent-A-Car, geride kalan 61 yılda dünyanın en büyük mobilite ve araç kiralama şirketi oldu. Şu anda toplamda 95 ülkede, 2 milyon araç, 100 bin çalışan ve 10 bini aşkın ofiste hizmet veriyoruz. 2018 yılında 24,1 milyar dolar gelir elde ederek büyümemiz sürdürdük. İlk kez 1994 yılında hizmet vermeye başladığımız Avrupa’da, araç kiralama müşterileriyle güçlü bir bağ kurmak için futbol çok iyi bir yöntemdi. UEFA Avrupa Ligi’ne her yıl 23 ülke katılıyor ve 205 maç oynanıyor. Bu bakımdan resmi sponsorluğa önem veriyoruz. Türkiye de UEFA Avrupa Ligi’nin resmi hesaplarını takip eden ülkeler içerisinde ilk 10’a giriyor. Enterprise’ın hizmet verdiği ülkeler arasında marka bilinirliği ve müşteri memnuniyeti alanında çok iyi bir konumda yer alan Türkiye’den oldukça memnunuz.”