Enterprise, yatırımda rotayı ‘yerli’ye çevirdi

08 Haziran 2020

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise’ın Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, pandeminin ardından insanların gerek şehiriçi gerekse şehirlerarası her türlü toplu taşımaya olan talebinin hızla azaldığını vurguladı. Tangün, “Koronavirüs sonrası, insanlar artık kendi araçları veya kiraladıkları araçlarla seyahat etmeyi tercih ediyor. Araç kiralama şirketleri olarak toplu taşıma ve şehirler arası ulaşıma iyi bir alternatif olduk” dedi.

“Aylık kiralama yüzde 60 arttı”

Haziran itibariyle minibüs ve SUV araç kiralamalarında çok ciddi artışlar yaşandığına dikkat çeken Tangün, "Çünkü, insanlar ailece seyahatlerini uçak veya otobüslerden bireysel kiralamaya yönlendirdi. Bu noktada, bavul kullanımı ve kişi sayısı, minibüs ve SUV gövde tipli araç ihtiyacını ortaya çıkardı" diye konuştu. Salgın nedeniyle, şehir içindeki mobilite ihtiyaçları da haftalık ve aylık kiralamalara yöneldi. Tangün, özellikle aylık kiralamada geçen yıla göre yüzde 60’a varan artışlar yaşadıklarını söyledi. Pandemi süreciyle birlikte online taleplerin de arttığını ifade eden Tangün, online rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 90’a varan artış yaşandığını açıkladı.

COVID-19 süreci sonrası gelen taleple birlikte şehir ofisi sayılarını artırdıklarını da kaydeden Tangün, “Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için ve orada önemli bir potansiyel olduğunu gördüğümüz için, şehir içi ofis sayımızı hızla artırdık. Bodrum’da 1 tane, Antalya’da 1 tane yeni şehir ofisi açtık. İstanbul’da 1 tanesini açmak üzereyiz, 2 tanesiyle ise anlaştık. Böylece, İstanbul’da 3 tane daha yeni şehir ofisi açmış olacağız. Ayrıca, önümüzdeki süreçte de yatırımlarımız devam edecek. Ankara ve İzmir’de yeni ofisler açacağız. Bu yeni şehir ofisleriyle birlikte Türkiye genelinde 15-20 yeni noktada hizmet vermeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Tangün ayrıca, salgın sonrası talebin arttığı karavan kiralama işini de gündeme aldıklarını, bu konuda çalışma yaptıklarını söyledi. Şirket, haziran ayına girilmesiyle birlikte çeşitli tatil paketleriyle mobilite ihtiyaçlarını karşılayacak. Oluşturulan tatil paketleriyle vatandaşlar, aracı istedikleri adresten teslim alıp gittikleri bölgede Enterprise ofisine bırakabilecek. Dilerse dönüşte geri alacak.

Özarslan Tangün, turizmde normalleşmenin 2021’de yaşanacağını tahmin ediyor.

Türkiye’deki uygulama globale örnek oldu



Pandemi döneminde devreye aldığı uygulamalarla bir çok alanda ilklere imza attıklarını ve Enterprise Türkiye olarak, dünyaya örnek olduklarını vurgulayan Özarslan Tangün, “Bazen günde 100’ün üzerinde adrese teslim dezenfekte araç götürdük. Bununla birlikte, hızlıca haftalık ve aylık özel kiralama paketleri hazırladık. Enterprise global tarafta, bizim burada yaptıklarımızı çok beğendi. Şimdi, 15 Haziran’da 95 ülkeye birden önemli bir sunum yapacağız” dedi.