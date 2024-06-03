ENYAKIT yeni şarj istasyonunu Konya'da açtı

ENYAKIT, Adana-İstanbul yolu üzerindeki Grand Millennium Konya Hotel'de elektrikli şarj istasyonu kurdu.

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, attıkları yeni adımlarla ilgili; "Edirne'den Cizre'ye, Samsun'dan Antalya'ya elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz hizmet veriyoruz. Ülkenin yüzde 80'ini kapsayan 120'yi aşkın şarj istasyonumuza bugün çok önemli bir konumda, bir yenisini daha ekledik. Türkiye'nin yüzde 80'inin, elektrikli araç ile 300 kilometre menzile kadar seyahat edebilen yüksek hızlı şarj ağını son bir yılda kuran ENYAKIT, bu menzili 200 kilometreye kadar hızlıca düşürmeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.