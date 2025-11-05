Enzim Devi Novonesis’e rekabeti ihlalden 285 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, endüstriyel enzim pazarında rakiplerini dışladığı tespit edilen Novonesis Grubu'na yaklaşık 285 milyon TL idari para cezası verdi. Şirketin, pazardaki hâkim durumunu kötüye kullanarak, rakiplerinin rekabetine engel olacak şekilde ticari uygulamalarda bulunduğu ifade edildi.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, şirketin müşterilerine rakiplerinden her koşulda daha iyi fiyat garantisi sunduğu, daha fazla ürün alımı karşılığında ek indirimler sağladığı ve rakip ürünleri almama şartı koştuğu vurgulandı. Bu tür uygulamaların, sektördeki diğer firmaları dışlamak amacı taşıdığı ve Novonesis’in pazarın rekabetçi yapısını zedelediği kaydedildi.

Bu karar, Rekabet Kurumu’nun enzim sektöründe yürüttüğü ilk soruşturma olma özelliğini taşıyor. Karar, enzim sektöründeki tüm oyuncular için olduğu kadar, hâkim durumda olan diğer teşebbüsler için de emsal teşkil edecek nitelikte.

Rekabet Kurumu, sektör ve tüketiciler adına adil bir pazar ortamının sağlanmasının önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin stratejik üretim zincirlerinde büyük öneme sahip olan enzim pazarında da rekabetin korunmasının titizlikle sağlanmaya devam edeceğini belirtti.