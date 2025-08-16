EPDK’dan elektrikli araç şarj hizmeti sunan üç şirkete 24,7 milyon TL ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç şarj hizmeti sunan üç şirkete toplam 24 milyon 684 bin 738 TL idari para cezası kesti.

EPDK’dan yapılan açıklamada, elektrikli araç kullanıcılarının doğru ve güncel fiyat bilgisine erişebilmesi için şarj işletmecilerinin hem kendi internet sitelerinde hem de EPDK’ya bildirdikleri fiyatları şeffaf şekilde paylaşmaları gerektiği vurgulandı. Ancak yapılan denetimlerde üç şirketin bu yükümlülüğünü yerine getirmediği ve uyarılara rağmen düzeltme yapmadığı tespit edildi.

Kurum tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ağır para cezaları uygulanırken, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, şarj hizmetleri piyasasında şeffaf ve rekabetçi bir yapının korunmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hızla gelişen elektrikli araç sektörümüze layık bir şarj hizmetleri piyasası için titizlikle çalışıyoruz. Tüketicilerimizi korumak ve rekabeti sağlamak önceliğimiz. Sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketlere göz açtırmayacağız. Kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlarımız, tüketicilerimiz için olduğu kadar piyasadaki dürüst oyuncuların hakkını korumak içindir.”

EV sarj istasyonlarında son durum

EPDK, Türkiye’de elektrikli araç (EV) ve şarj altyapısındaki gelişmelere dair verileri de paylaştı.

* 2025 yılı itibarıyla şarj noktası sayısı 33 bin 292’ye ulaştı. Bunların 14 bin 169’u DC (hızlı), 19 bin 123’ü AC (yavaş) tipinde.

* Yalnızca Haziran ayında 1,9 milyon, Temmuz ayında ise 2,2 milyon şarj işlemi yapıldı.

* Temmuz’da elektrikli araçların şarjına bağlı 45 bin 605 MWh elektrik tüketimi gerçekleşti; bu rakam Haziran’a göre %21’lik artış anlamına geliyor.

* Ülke genelindeki toplam tüketimin yarısından fazlası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da gerçekleşti.

* Şarj hizmeti veren istasyonların 14 bin 919 noktası yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen elektriğe dayalı “yeşil şarj” özelliğine sahip.