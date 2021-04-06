Epsa, yeni üretim üssünü TEKNOSAB’da kuracak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Ağırlıklı Marmara bölgesi olmak üzere inşaat sektörünün önemli çözüm ortakları arasında yer alan Epsa, ayrıca tekstil, gıda, otomotiv, mobilya, beyaz eşya gibi sektörlerde de firmaların ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri özellikli taşıma köpükleriyle çözüm ortağı oluyor. EPS ve EPP’nin (Genleştirilmiş Polistren ve Poliproplen) alanında uzmanlaşan Epsa, otomotiv ve beyaz eşyaya yönelik yaptığı üretimlerin teknoloji üssünü TEKNOSAB’da kurmaya hazırlanıyor. Epsa Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, 2018 yılında başladıkları yatırım sürecini 2020’de de özellikle ileri teknolojiye dayalı makine ve ekipman yatırımıyla sürdürdüklerini, bu yıl da Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) yatırıma başlayacaklarını duyurdu. Bu sayede üretimi yapı kimyasalları ve inşaat ile ambalaj ve özel üretim olarak iki farklı tesiste sürdüreceklerini kaydeden Özdemir, 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak tesis için 10 milyon liralık makine yatırımı yapacaklarını, tesiste otomotiv ve beyaz eşya sektörleri ağırlıklı olmak üzere teknoloji tabanlı üretim yapılacağını dile getirdi.

TOGG projesinde de yer aldıklarını kaydeden Nurcan Özdemir, “Her türlü saklama kabından araçların içine kadar pek çok alanda kullanılan EPP (Genleştirilmiş poliproplen) otomotiv endüstrisinde yoğun olarak kullanılan bir malzeme haline geldi. TEKNOSAB’da daha çok otomotiv ve beyaz eşyaya yönelik teknolojik tabanlı üretimlerin yapılacağı bir tesis kuracağız. Yalıtım ve inşaat malzemeleri üretimimiz Barakfakih OSB’deki 15 bin metrekarelik tesisimizde devam edecek ve yeni yatırımlarla gelişecek” dedi.

Geliştirdiği ürün Bulgaristan’da kullanılacak

Isı yalıtımları ve yapı kimyasalları alanında kaliteyi ön plana çıkaracak ve teknolojiyi daha hızlı kullanabilmelerini sağlayacak makine yatırımlarını tamamladıklarını vurgulayan Özdemir, ürün çeşitliliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarının da devam ettiğini, Ar-Ge’den çıkan pek çok ürünün ticarileşme başarısı gösterdiğini ifade etti. Yapı kimyasallarında ihraç ettikleri ürünlerin yurt dışında ciddi bir karşılık bulduğuna değinen Nurcan Özdemir, “Ar-Ge’mizde geliştirerek ihracatına başladığımız bir ürünümüz Bulgaristan’da bir demiryolu projesinde kullanılacak. Ar-Ge’de yapı kimyasallarında ciddi geliştirmeler üzerinde çalışıyoruz. Epoksi üretimine de başlayacağız. Ar-Ge yetkinliğimiz, kısa sürede ürün modelleme ve prototip üretimi yapabiliyor olmamız rekabette bizi öne çıkarıyor” diye konuştu.

“Global marka haline gelmek en büyük hayalim”

Pandemiye rağmen inşaat sektöründeki hareketliliğin de etkisiyle yüzde 27 oranında büyüme kaydettiklerini anlatan Özdemir, bu yıl hedeflerinin yüzde 50 ila 60 arasında büyümek olduğunu söyledi. Yüzde 60 oranında beyaz eşya, yüzde 20 mobilya ve tekstil, yüzde 10 gıda ve yüzde 10 otomotiv sektörüne yönelik üretimler yaptıklarını ifade eden Nurcan Özdemir, gıda sektöründe hızlı bir ivme yakaladıklarını söyledi. Bünyelerindeki 6 bölge müdürlüğü ile Türkiye’nin tamamına ürün gönderdiklerini kaydeden Özdemir, yalıtım pazarında Mantoyap ve Budafix markaları ile yer aldıklarını, entegre bir üretim modeline sahip oldukların için mantolama ürünlerinin tamamını üreterek paket halinde tüketicilere ulaştırdıklarını vurguladı. Özdemir, yapı kimyasallarında 380 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip olduklarının altını çizdi. “Global marka haline gelmek en büyük hayalim” diyen Nurcan Özdemir, yabancı yatırımcılardan işbirliği teklifleri aldıklarını da dile getirdi. 2018 yılında başladıkları ihracatta bugün ülke sayısını 14’e çıkardıklarını açıklayan Nurcan Özdemir, ciroda yüzde 20 olan ihracat oranını da yüzde 40’a yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.