Epson'a organik tekstil ürünü baskısında global onay

23 Eylül 2020

Epson, yaptığı açıklama ile Ultrachrome DG mürekkeplerinin ve pamuk ön işlem sıvısının Global Organik Tekstil Standardı (GOTS) tarafından onaylandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, söz konusu onayla tüketiciler ve markalar satın aldıkları giysi ve kumaşların menşeini öğreniyor ve eko kimlik bilgilerini kanıtlayabiliyor. Tekstil üreticileri organik kumaşlarını ve giysilerini bu onayla büyük pazarlara ihraç edebiliyor.

Doğrudan giysiye uygulanabilen her iki mürekkep de Epson’un yeni piyasaya sürülen SC-F3000 yazıcısında standart olarak mevcutken, aynı serideki daha küçük SC-F2100 yazıcıda da kullanılabiliyor.

Eylül 2020 itibarıyla satışa sunulan Epson SC-F3000 ürünü, orta / büyük giysi üretim işletmeleri ve tişört tedarikçileri için maliyet avantajı sunuyor.

Amaç, hasattan etikete kadar organik

Açıklamaya göre GOTS, global çapta geçerliliği olan tekstil işleme standardı olarak kabul ediliyor. Standardın amacı, hammaddelerin hasat edilmesinden üretime ve hatta etiketlemeye kadar tekstil ürünlerinin organik statüsünü sağlayan dünya çapında kabul görmüş gereksinimleri tanımlamak. Tüketiciler ve markalar, satın aldıkları giysi ve kumaşların menşeini öğreniyorlar. Bu durum tekstil üreticilerinin eko kimlik bilgilerini kanıtlayabilmeleri gerektiği anlamına geliyor.

"Global bir marka olmanın sorumluluğu ile hareket ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Epson Türkiye Geniş Format Yazıcılar Kanal Müdürü Ersel Şamiloğlu, bu onay ile tekstil üreticileri ve uygulamacıların organik kumaşlarını ve giysilerini tüm büyük pazarlarda ihraç edebildiğine dikkat çekti.

Tasarım ve üretimden nakliye, kullanım ve geri dönüşüme kadar ürün yaşam döngüsünün her aşamasında çevresel etkileri dikkate aldıklarını söyleyen Şamiloğlu, “Global bir marka olmanın sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Mürekkeplerimizi genel kabul gören uluslararası bağımsız sertifikasyon kuruluşlarına test ettiriyoruz. Örnek vermek gerekirse; reklam sektörüne sunduğumuz UltraChrome GS3 mürekkebimiz Green Guard Gold sertifikasına sahip. Tekstil sektörüne sunduğumuz UltraChrome DS ve UltraChrome DG mürekkeplerimiz OEKO-Tex Standart100 onaylı. Şimdi de SC-F2100 ve SC-F3000 tişört baskı modellerimizde kullanılan UltraChrome DG mürekkebimizin GOTS tarafından onaylandığını kullanıcılarımıza duyurmaktan çok memnunuz. Kullanıcılarımızın sosyal açıdan sorumlu bir tedarik zincirinin parçası olmasını sağlayabilmemiz bizim için önemli. UltraChrome DG mürekkeplerimiz için GOTS onayı, kullanıcılarımızın dünya çapında tanınan bir standarda bağlı kaldıklarını bildiklerinden tekstil ürünlerini güvenle satmalarına olanak tanıyacak.” değerlendirmesini yaptı.