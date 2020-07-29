Er-Bakır'da hisse satışına Rekabet onayı

29 Temmuz 2020

KERİM ÜLKER

Türkiye’nin en büyük elektrolit bakır tel üreticilerinden Er-Bakır'daki hisse değişiminde önemli bir adım atıldı. 2018’de 5.5 milyar liralık cirosuyla Anadolu’nun en büyük 3’üncü sanayi şirketi olan Er-Bakır, faaliyetlerini kurucu aileler Erikoğlu ve Abalıoğlu arasındaki hisse satışına Rekabet Kurumu onay verdi.

27 Haziran'da ilk kez Dünya Gazetesi'nin duyurduğu haberde şirketin ortaklarından Ahmet Nuri Erikoğlu Holding, Er-Bakır ve bağlı şirketi Başak Metal’deki Abalıoğlu Ailesi’ne ait hisselerini devralmak için resmi işlemlere başladığını yazmıştık.

Rekabet Kurumu'nun onayıyla Ahmet Nuri Erikoğlu Holding, Er-Bakır’da hissesi bulunan Abalıoğlu Holding, Mehmet Ali Abalıoğlu, İsmet Abalıoğlu, Meral Abalıoğlu, Benay Abalıoğlu, Oğuz Abalıoğlu, Ahmet Abalıoğlu, Beril Abalıoğlu Özharat, Cafer Sadık Abalıoğlu ve Beyza Çaputçu’ya ait hisseleri devralacak.

Anlaşma tamamlanırsa Türkiye’nin en büyük metal şirketlerinden olan Er-Bakır’ın kaptan köşküne Ahmet Nuri Erikoğlu Holding oturacak.

ABD’de 70 milyon dolarlık yatırım yaptı

39 yıl önce kurulan Er-Bakır, ilk ihracatına 1985’te Irak ve İran’a yaparak başladı. Şu anda 5 kıtada 60 ülkeye satış yapan Er-Bakır, 1988 yılında ABD’de CN Wire isimli bir firma kurdu. Ardından yatırım kararı alan Er-Bakır, ABD pazarında kalıcı olabilmek amacıyla New Mexico eyaletinin Santa Teresa şehrinde 70 milyon dolarlık yatırımla, Türkiye’nin ABD’de yaptığı en büyük yatırımlardan birini hayata geçirdi. Üretim kapasitesi 27 bin ton olan bu tesisin 2018 cirosu ise 170 milyon dolar, çalışan sayısı ise 190 kişi.

Türkiye’nin en büyük 24’üncü sanayi şirketi

2017 ve 2018 yılında bakır- magnezyum, bakır-kalay ve bakır-gümüş alaşımlarının üretimine yönelik kapasite artışı yatırımı yapan Er-Bakır’ın Denizli’de 128 bin metrekarelik açık, 77 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir tesisi bulunuyor. Bu tesiste çalışan sayısı ise 720. Yılda yaklaşık 190 bin ton üretim yapan Denizli’deki fabrikada 4 bin civarında farklı ürünün üretimini gerçekleştiriyor. Er-Bakır, ihracatta da önemli bir yere sahip. Üretiminin yüzde 70’ini yurtdışına yönelik yapan şirketin ihracattaki büyüklüğü ise 663 milyon dolar.

2018’de İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde 30’uncu olan şirket, 2019’da da 24’üncü sırada yer aldı.