Eraslan, güneş enerjisinde ihracat odaklı büyüyecek

30 Mart 2019

Güneş enerjisi sıcak su sistemleri, boyler ve doğalgaz çelik baca sistemleri üreten Eraslanlar İnşaat, güneş enerji sistemlerinde ihracatı artırarak büyümeye odaklandı.

Eraslanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, “Hedefimiz üretimin yüzde 20’sini oluşturan ihracat rakamını yüzde 50’ye çıkarmak" dedi. Yıllık 80 bin takım güneş enerji sistemleri ve 500 bin metre baca üretimi yaptıklarını belirten Süleyman Eraslan, yeni üretim tesisi yatırımı ile ihracat hedefini tutturmayı planladıklarını kaydetti.

50 ülkeye ihracat yapıyor

Üretime 30 metrekarelik küçük bir atölyede başladıklarını ve halihazırda 50 ülkeye ihracat yapan firmaya dönüştüklerini anlatan Süleyman Eraslan, ihracat portföylerinin genişlemesinde Ar-Ge çalışmalarının belirleyici olduğunu söyledi.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında yüksek verimli güneş kolektör üretimine odaklandıklarına değinen Eraslan, orta vadede üretime geçeceklerini açıkladı. Eraslan, “Lazer kaynaklı güneş kolektörleri ve kaynaksız depo üretimi, uzun süren Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda ortaya çıktı. Firmamızın başarısının temelinde Ar-Ge ve proje odaklı yaklaşım yatıyor” şeklinde konuştu.

Servis ağını artıracak

Ağırlıklı olarak Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına odaklandıklarını anlatan Süleyman Eraslan, özellikle Afrika ülkelerinden yoğun talep aldıklarını dile getirdi. 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir üretim tesisi kurmayı planladıklarını aktaran Eraslan, çalışmalarını ihracat odaklı sürdürmek istediklerini söyledi. Halihazırda iç pazarda 600 bayilerinin olduğunu kaydeden Eraslan, “İç pazar hedefimiz, müşteri memnuniyetini üst seviyede tutarak bayi sayımızı ve servis ağımızı artırmak” ifadelerini kullandı.