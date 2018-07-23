Erat, cirodaki ihracat payını artıracak

23 Temmuz 2018

İkbal FİDAN

KAYSERİ - Erat Telekomünikasyon’un, Kayseri OSB’de 3 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 5 bin metrekare alandaki entegre tesislerinde, uluslararası kalite standartları sertifikalarına sahip bir firma olarak 65 kişilik ekiple çalıştığını ifade eden Fatih Erkan, teknolojik altyapıya ve Ar-Ge yatırımlarına özel önem verdiklerini vurguladı. Türkiye’de üretimi olmayan teknolojik ürünler üzerinde çalıştıklarına dikkat çeken Erkan, “Çok yakın zamanda fiber optik sektöründe daha büyük hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz” diye konuştu. Fiber optik sektöründe, Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu ürünlerden biri olan fiber kablo ek kutusu üretimine 2016 yılında başladıklarını hatırlatan Erkan, Erat markalı fiber optik kablo ek kutusuyla bu alandaki ilk yerli üretimi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Avrupa ve Afrika ülkelerinin tamamına ihracat hedefliyor

Almanya, Bulgaristan, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Tunus ve Fas’a ihracat yaptıklarını dile getiren Fatih Erkan, 2017 yılı içinde Fas, Tunus ve Cezayir’i ihraç pazarlarına eklediklerine dikkat çekti. Bu yıl Kuzey Afrika ve Güney Afrika ülkelerini hedeflediklerini ileten Erkan, 2023 yılına kadar Avrupa ve Afrika ülkelerinin tamamına hitap etmek istediklerinin altını çizdi. İç pazarda ise 100’e yakın bayi ile çalıştıklarına değinen Erkan, “Türk Telekom, Süperonline, Avea, Vodafone, Botaş, TEİAŞ gibi firmalara, yüklenici firmalarla beraber çözüm ortaklığı sağlıyoruz” dedi.

Erat Telekomünikasyon’un teknik amaçla kurulduğunu, ancak bugün itibarıyla 10’u aşkın montaj ekibiyle marka haline geldiğini aktaran Fatih Erkan, “Global markalar olan HES Kablo ve HCS’nin yetkili bayiliğinin yanı sıra ILSINTECH markasının Türkiye distribütorü, OTDR ölçü aletlerinde VEex markasının Türkiye distribütorü, fiber optik temizlik ürünlerinde MICRO CARE (sticklers) Türkiye distribütorü olarak yurtiçi pazarda satış yapıyoruz. İlave olarak satış sonrası servis desteği de veriyoruz” açıklamasını yaptı. Firmalarının 2017 yılında yaptığı teknolojik yatırımlarla üretim kapasitesini 3 milyon uç konnektörlemeden 5 milyon uç konnektörlemeye çıkardığını ileten Erkan, “Fiber optik sektöründe faaliyet gösteren firmamız, üretiminin tamamını yerlileştirmeyi hedefliyor” ifadesinde bulundu.

Sektörel değerlendirmelerde de bulunan Fatih Erkan, “Fiber optik sektörü, son 10 yılda katettiği dikkat çekici gelişme ile çağımızın yükselen teknolojik uygulamalarından biri haline geldi. Ancak ne yazık ki yeni bir teknoloji olmasının yanı sıra uygulanabilirliğinin kolay olması ve çok geniş kullanım alanlarına hitap etmesinden ötürü fiber optik alanında standardizasyon eksiklikleri ve buna bağlı kalite problemleri de sektördeki büyümeye paralel bir şekilde seyrediyor” görüşlerini kaydetti.

Erat, 20 yılda geniş bir ürün gamı oluşturdu

Erat Telekomünikasyon 1998 yılında faaliyetlerine başladı. Ürün gamında; SC, FC, LC, ST, MU, SC/APC,LC/APC, E2000 ve MTRJ konektör tiplerinde pigtail ve patchcordlar, fiber optik kablo ek kutusu, fiber optik kablolar ve fiber optik ara bağlantı kabloları bulunuyor. Ayrıca üretimin yanı sıra fiber optik OTDR, power metre, ışık kaynağı optik test ekipmanları, bakır test ekipmanları, fiber optik ek (fusion) makinesi satışı, servisi, indoor ve outdoor başlıkları altında yer alan fiber optik kablolar, bakır CAT5 ve CAT6 tip data-lan kabloları ile sonlandırma ekipmanları, patch panel ve server cabinet sistemlerinin de satış ve uygulamasını yapıyor. Firma, aynı zamanda tüm fiber optik uygulama ve ilgili üretim alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyor.