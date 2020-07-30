Erbakır’da 36 yıllık ortaklık sona eriyor

30 Temmuz 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Türkiye’nin bakır devi, İSO 500’de 28’inci sırada yer alan Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.’de Erikoğlu ve Abalıoğlu aileleri arasında 36 yıldır süren ortaklık Rekabet Kurulu’nun da hisse devri onayıyla sona eriyor. Abalıoğlu Ailesi’nde bulunan hisselerin Ahmet Nuri Erikoğlu Holding’e devir işleminin tamamlanmasıyla Er-Bakır’da tek kontrol Vedat ve Sedat Erikoğlu ile Müjdat Keçeci’ye geçecek. Er-Bakır Yönetim Kurulu üyesi ve Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Abalıoğlu Ailesi ve bankalarla yapılacak görüşmelerin ardından devir işleminin ağustos ayı içinde tamamlanmasını düşündüğünü söyledi.

Denizli’nin amiral gemisi

Türkiye’nin en büyük elektrolit bakır tel üreticilerinden Er-Bakır, Denizli’nin de en önemli sanayi kuruluşlarının başında yer alıyor. 2018’de Anadolu’nun en büyük 3’üncü sanayi şirketi olan Er-Bakır, İstanbul Sanayi Odası’nın 500 listesinde 2019 yılı faaliyetlerine göre 5 milyar 590 milyon TL cirosuyla 28. sırada yer aldı. Denizli’nin amiral gemisi olan Er-Bakır’ın temeli 1937 yılında Ahmet Nuri Erikoğlu’nun Kaleiçi Bakırcılar Çarşısı’ndaki bakırdan ev eşyaları ürettiği küçük dükkanda atıldı. Ergür Kablo ismiyle büyüyen işletmenin yolları 1984’te Abalıoğlu ailesiyle kesişti. 1981 yılında elektrik kablolarındaki bakır telleri üretmek amacıyla Er-Bakır’ı kuran Ahmet Nuri Erikoğlu, aynı zamanda dünürü olan Cafer Sadık Abalıoğlu ile 1984 yılında ortaklık Kurdu. Er-Bakır, yıllar içinde bakır cevherini dünya standartlarında ürüne dönüştüren, NASA’ya kablo üreten, Türkiye’nin sanayi devleri arasına giren bir şirket oldu.

Erikoğlu Ailesi, hisseleri istedi

5 kıtada 60 ülkeye 663 milyon dolar tutarında ihracat yapan, ABD’de CN Vire isimli şirket kuran, ABD pazarında kalıcı olmak için üretim tesisi kuran Er-Bakır’da yılbaşından itibaren ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Cafer Sadık Abalıoğlu ve Ahmet Nuri Erikoğlu’nun çocukları tarafından yürütülen ortaklıkta önce Hüseyin Erikoğlu, Er-Bakır’daki hisselerini kardeşleri Vedat Erikoğlu, Sedat Erikoğlu ve eniştesi Müjdat Keçeci’ye devretti. Daha sonra 27 Haziran’da Ahmet Nuri Erikoğlu Holding, Er-Bakır ve bağlı şirketi Başak Metal’deki Abalıoğlu Ailesi’ne ait hisselerini devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Rekabet Kurumu onay verdi

Ahmet Nuri Erikoğlu Holding, Er-Bakır’da hissesi bulunan Abalıoğlu Holding, Mehmet Ali Abalıoğlu, İsmet Abalıoğlu, Meral Abalıoğlu, Benay Abalıoğlu, Oğuz Abalıoğlu, Ahmet Abalıoğlu, Beril Abalıoğlu Özharat, Cafer Sadık Abalıoğlu ve Beyza Çaputçu’ya ait hisseleri devralmak istediğini belirterek kurumdan onay istedi. Rekabet Kurumu, yapılan başvuruyu inceleyerek Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. ve Başak Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Ahmet Nuri Erikoğlu Holding tarafından devralınması işlemine izin verdi. Rekabet Kurumu’nun onayıyla birlikte Kurban Bayramı tatilinin ardından hisse devir görüşmeleri tamamlanacak.

Keçeci: Ağustos ayında sürecin tamamlanacağını düşünüyorum

Denizli Sanayi Odası Başkanı ve Er-Bakır Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Keçeci, hisse devir işlemlerinde Abalıoğlu Ailesi’yle bazı detayları görüşeceklerini, ayrıca hisse devri konusunda bankaları da bilgilendirerek, mutabakat sağlamaları gerektiğini söyledi. Denizli’de 128 bin metrekarelik açık, 77 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir tesiste çalışan 720 kişinin yılda 190 bin ton üretim yaptığını belirten Keçeci, “Bu denli büyük bir şirkette ayrılmak kolay değil. Ciro büyüklüğümüz nedeniyle yasal zorunluluk olarak Rekabet Kurumu’na izin başvurusu yaptık. Kurumun onayının ardından hisse devirlerinin yapılması gerekiyor. İki aile arasında bu konuda çözülemeyecek büyük bir sorun yok. Bazı detayların görüşülüp çözülmesi gerekiyor. Ayrıca hisse devri konusunda bazı bankalarla da görüşüp olumlu yanıt almamız gerekiyor. Bu görüşmelerin ağustos ayı içerisinde sonuçlandırılacağını düşünüyorum. Bu süreç tamamlanırsa Er-Bakır’da yönetim Vedat Erikoğlu, Sedat Erikoğlu ve benim hissedar olduğumuz Ahmet Nuri Erikoğlu Holding’e geçecek” dedi.

Bankalarla yapılandırma görüşmeleri sonuçlandırılacak

Hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10 bankayla orta ve uzun vadeli borç yapılandırma anlaşması görüşmelerinin sonuçlandırılacağını belirten Keçeci, “Süreçler tamamlandıktan sonra kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapacağız” diye konuştu. Devir işlemleri olumlu sonuçlanırsa Abalıoğlu Ailesi’ne ait yaklaşık yüzde 50 hisse Ahmet Nuri Erikoğlu Holding’e devredilecek.

Abalıoğlu: Süreç tamamlanmadı



Er-Bakır Yönetim Kurulu Başkanı ve Abalıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Abalıoğlu ise Rekabet Kurumu’nun izin verdiğini ancak devir sürecinin bitmediğini söyledi. Süreç tamamlanmadan açıklama yapmasının doğru olmayacağını belirten Abalıoğlu, “Kendi aramızda görüşmeleri tamamlayıp, sözleşmeleri yapmamız gerekiyor. Yılbaşından bu yana ayrılık süreciyle ilgili ve bankalarla görüşmeler sürüyor. Belli bir noktaya gelindi. Bankalarla ilgili süreç önemli. Tamamlandığında açıklama yapmamız daha doğru olur” dedi.