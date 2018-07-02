Erçağ Vinç, yeni şirketi ile demir çelik sektörünü odağına aldı

02 Temmuz 2018

Sakarya Mekatronik firması ile çelik konstrüksiyon, demir çelik sac ticareti, plazma kesim ve abkant büküm alanlarında faaliyet gösterdiklerini söyleyen Erçağ Vinç Yönetim Kurulu Başkan vekili Murat Çam, sundukları entegre yapı ile proje, üretim, montaj süreçlerinde müşteri ile koordinasyonu tek bir noktadan yürüttüklerine dikka çekti.

Erçağ Vinç olarak bugüne kadar üçüncü havalimanı, İstanbul metro kuyu şantiyeleri, Tüpraş, Ford, Eti Maden, Ülker, Erdemir gibi Türkiye'nin önemli projelerinde yer aldıklarını anlatan Murat Çam, Bilecik Pazaryeri OSB'de bulunan fabrika, Sakarya merkez şube ve İstabul'da yer alan satış ve servis ofisi ile müşterilerine hizmet sunduklarını aktardı.

Çam, müşteri memnuniyetini odağına alarak kaliteli ürün ve hizmet çeşidini artırma hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Geçen yıl Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ekonomiye Değer Katanlar ödülüne layık görüldüklerini söyleyen Çam, "Kaliteyi uygun maliyetle müşterilerimize sunmanın yanında servis ve yedek parça konusunda verdiğimiz hizmetle öne çıkıyoruz. Her kapasite vinç imalatında DIN ve FEM normlarına uygun üretim gerçekleştiriyoruz ve tedarikçilerimiz de uluslararası tecrübesi ile Türkiye pazarina hakim, kalite konusunda taviz vermeyen firmalardan oluşuyor. Aldığımız ödül çalışmalarımızın doğru yolda olduğunun en büyük kanıtı."dedi.

Sorunlara henüz tasarım aşamasındayken müdahale ediyoruz

Erçağ Vinç olarak, Türkiye demir çelik sektöründe önde gelen firmalar arasında yer almak amacıyla 2017 yılında yeni bir marka ve yeni bir şirket kurduklarını belirten Murat Çam şöyle devam etti;" Sakarya Mekatronik firması ile çelik konstrüksiyon, demir çelik sac ticareti, plazma kesim ve abkant büküm alanlarında hizmet veriyoruz. Proje, üretim, montaj süreç entegrasyonu sağlayarak müşteri ile koordinasyonu tek bir noktadan yürütüyoruz. Böylece işin bir bütün olarak düşünülmesi sonucunda sorunlara henüz tasarım aşamasında müdahale ederek verimliliği artırıyoruz. Kalite odaklı hizmet anlayışı ile faaliyetlerimizi sürdürürken en modern araç ve programlardan yararlanıyor, yatırım projelerine bahsedilen hizmetleri sunarken gelişmiş teknolojileri yakından takip ediyor, kurulacak olan tesislerin mümkün olan en düşük maliyetli ve yüksek üretim kapasiteli olmasına özen gösteriyoruz. Verimlilik, enerji tasarrufu, minimum çevresel etki, işletme ve bakım kolaylıkları, personel tasarrufu gibi özellikleri ön planda tutarak maksimum müşteri memnuniyetini hedefliyoruz."