Erciyas Çelik Boru, net karını yüzde 649 artırdı

Türkiye’nin en önemli yatırım gruplarından Erciyas Holding’in iştiraki Erciyas Çelik Boru, 2022 yılına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre Erciyas Çelik Boru, yıl içinde ortaya koyduğu istikrarlı performansıyla 2022’yi güçlü satış ve karlılık rakamları ile tamamladı.

2022 yılı sonu itibariyle, yıllık satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 235, net karını ise yüzde 649 oranında artıran Erciyas Çelik Boru’nun yurt dışı satışları ise yüzde 251 oranında arttı. 2021 yılı ile kıyaslandığında ihracatını tonaj bazında yüzde 61, hasılat bazında da yüzde 251 büyüten şirketin ihracatı ise toplam boru satış hasılatının yüzde 83’üne ulaştı.

“2022 yılını hedeflerimizin üstünde bir başarıyla tamamladık”

Erciyas Çelik Boru Yönetim Kurulu Başkanı Emre Erciyas, zor bir yılı hedeflerinin de üzerine çıkan bir başarıyla tamamladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“2022 yılı, pazarları etkileyen küresel nedenlerden dolayı şirketler ve sektörler açısından zor bir yıl oldu. Pandemi, savaş ve derinleşen enerji krizinin yol açtığı belirsizliklerin yanı sıra küresel resesyon endişesi de pazarları olumsuz yönde etkiledi. Erciyas Çelik Boru olarak, biz de bu fırtınalı süreçte özellikle yatırım ve ihracata odaklanarak, 2022 yılını hedeflerimizin üstünde bir başarı ile tamamladık.

2022 yılı sonu itibariyle toplam satış gelirlerimizi bir önceki yıla göre yüzde 235 oranında arttırdık ve 1 milyar 50 milyon TL’den 3 milyar 518 milyon TL’ye yükselttik. FAVÖK ise yüzde 205’lik bir artışla 702 milyon TL olarak gerçekleşti. 2021 yılında 24 milyon 682 bin TL olan net yıllık karımız da, rekor sayılabilecek bir artışla, yüzde 649 artarak, 184 milyon 752 TL oldu. Yine özel önem verdiğimiz yurt dışı satışlarımızdaki başarımızı da, küresel pazarlarda yaşanan tüm sıkıntılara rağmen daha da ileri taşıdık ve yüzde 251’lik bir artışla 2 milyar 273 milyon TL’ye çıkardık. 2021 yılı ile kıyaslandığında ihracatımız; tonaj bazında yüzde 61, hasılat bazında da yüzde 251 büyümüş oldu. Böylece ihracatımız, toplam boru satış hasılatımızın yüzde 83’üne ulaştı.