Erciyas Çelik Boru, satış gelirlerini yüzde 328 artırdı

Erciyas Holding’in iştiraki Erciyas Çelik Boru, 2022 yılının ilk dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, 2022 yılının ilk dokuz ayında net dönem karını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 134 oranında artıran Erciyas Çelik Boru, bu artışla 2021 yılının ilk dokuz ayında 35,4 milyon TL olan net dönem karını, bu yılın aynı döneminde 82,9 milyon TL’ye yükseltti. Bu dönemde şirketin brüt kar marjı yüzde 19 olurken, FAVÖK marjı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti. Başarılı performansını ihracat alanında da devam ettiren Erciyas Çelik Boru’nun bu dönemdeki yurt dışı satışları da yüzde 505 oranında artarak, 1,8 milyar TL oldu.

Aktif büyüklüğü 5,2 milyar TL

Rakamları değerlendiren Erciyas Çelik Boru Yönetim Kurulu Başkanı Emre Erciyas, şunları söyledi: “Küresel pazarlarda yaşanan tüm zorluklara rağmen doğru zamanda attığımız doğru adımlarla başarılı performansımızı bu dönemde de devam ettirdik. Yılın ilk dokuz ayında toplam satış gelirlerimizi yüzde 328 oranında artırarak, 2,5 milyar TL’ye yükselttik. Net dönem karımız da yüzde 134 artışla, 82,9 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönem itibariyle özkaynaklarımız 1,7 milyar TL olurken, aktif büyüklüğümüz de 5,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Rusya – Ukrayna savaşının, enerji krizinin ve piyasalarda yaşanan resesyon endişesinin sürdüğü böyle bir süreçte ulaştığımız bu rakamları çok değerli buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de başarılarımıza yeni halkalar ekleyerek, yolumuza devam edeceğiz.”

Yıllık 600 bin ton çelik boru üretim kapasitesi ile çelik boru üretim ve ihracatında Avrupa’nın sayılı çelik üreticilerinden biri olduklarını belirten Erciyas, bugüne kadar dünyanın farklı bölgelerinde içme suyu, petrol ve gaz boru hatları ile çelik kazıklar alanında üstlendikleri pek çok projeyi başarıyla tamamladıklarını söyledi. Erciyas, ihracını gerçekleştirdikleri çelik boru hasılatının toplam çelik boru satış gelirlerinin yüzde 82’sine ulaştığını bildirdi.

“Yatırım yapmaya devam ediyoruz”

Geleceğe yön verecek girişimlere de yatırım yapmaya devam ettiklerini, bunlardan bir tanesinin Hyperloop Projesi olduğunu kaydeden Erciyas, “Çelik tüpler içerisindeki sürtünmesizlik ortamında bin 200 kilometrelik hıza ulaşabilen yük ve yolcu taşımacılığını öngören Hyperloop konsepti; kara, deniz, hava ve demiryolundan sonra ‘5’inci Mod’ yeni nesil ulaşım olarak adlandırılıyor. Biz de Erciyas Çelik Boru olarak, 2017 yılından bu yana projeyi yürüten HyperloopTT şirketi ile iş birliği yaptık ve müşterek Ar-Ge çalışmalarımızla konsepte uygun Hyperloop borularını tasarladık. 2022 yılı başında ise, dünyada bir ilk olacak şekilde 5 kilometrelik gerçek boyutlu bir Hyperloop hattı prototip projesinin yatırımcısı ve tedarikçisi olmak üzere anlaşma imzaladık.” şeklinde konuştu.

“Tükettiğimizin üzerinde yenilenebilir enerji üretimi yapıyoruz”

Erciyas Grup olarak üretirken aynı zamanda çevreyi korumayı ve kaynakları verimli kullanmayı temel öncelikleri olarak gördüklerini anlatan Erciyas, “Bu nedenle tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir üretim odak noktamızı oluşturuyor. Çelik üretimi gibi ağır bir sanayi kolunda olmamıza rağmen kullandığımız enerjinin tamamını, kendi ürettiğimiz yeşil enerjiden sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji üretiminde, tükettiğimizin üzerinde bir enerji üretimine sahibiz. Yaptığımız yeşil üretim sayesinde sıfır karbon hedefine şimdiden ulaşmayı başarmış, Türkiye’nin öncü ve örnek gruplarından bir tanesiyiz.” dedi.