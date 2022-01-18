Erciyas Çelik’ten 22,2 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

Erciyas Çelik Boru (Erciyas Çelik), gerçekleştirdiği yeni yurt dışı satış sözleşmeleri ile ihracatını artırmaya devam ediyor.

Son olarak Erciyas Çelik’in Latin Amerika’da yerleşik ana ortağı ABD’li bir enerji şirketiyle 22,2 milyon dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

Erciyas Çelik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, herbiri 24 metre boylarda olan ve Fusion Bonded Expoxy kaplı gaz borularının Erciyas Çelik'in Amerika Kıtası’ndaki büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların Ekim 2022'ye kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.