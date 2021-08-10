Erciyas Holding, vagon üretimi için düğmeye bastı

Barış SEDEF

1990 yılında Ahmet Erciyas tarafından büyük çaplı çelik hat boruları üretmek için kurulan Erciyas Çelik Boru, dünyanın birçok bölgesinde; petrol, gaz ve su hatları yapımında önemli projelere imza atıyor. Vagon üretimindeki hacmini artırmak için de yola çıkan firma, üretim kapasitesini 6 kat büyütecek. Erciyas Holding CEO’su Emre Erciyas, “Yük vagonlarında Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde yıllık 30-40 bin vagonluk alım söz konusu. Dünyada hızla yaygınlaşan sıfır karbon hedefi, lojistik modellerinin hızla değişmesi, Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nde Türkiye’nin orta koridorda yer alması, ülkemiz açısından bu sektörü stratejik bir konuma taşıyor. Bu kapsamda Sakarya ve Sivas fabrikalarımızda vagon üretimlerimiz sürüyor. Vagon üretim kapasitemizi belirlediğimiz hedefler doğrultusunda kademe kademe artıracağız. Belirlediğimiz lokasyona yapacağımız fabrika yatırımıyla vagon üretim kapasitemizi 6 kat artırarak, yıllık 3 bin vagon üretimi amaçlıyoruz” dedi.

Ar-Ge çalışmaları yapıyor

Vagon tarafında Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ileten Erciyas, “Akıllı yük vagonları üretimi hedefi ile uzaktan kontrol edilebilir, kendi ağırlığını, havanın ve kargonun ısısını, tekerleğin hızını, taşıdığı yakıt tankının içindeki sıcaklığı, basıncı ölçen ve bildiren, GPS sistemli vagonlar tasarlıyor ve üretiyoruz” diye konuştu. Erciyas, “Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında müşterilerimizi dinleyerek, onların işlerine fayda sağlayacak çözümlere yoğunlaşıyoruz” dedi. Üretimlerinin yaklaşık yüzde 90’lık kısmını ihraç ettiklerini dile getiren Erciyas, önümüzdeki dönemde Türkiye’de ortaya çıkacak yük vagonu ihtiyacını karşılamaya ve TÜRASAŞ ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yeni alanlara hazırlanıyor

Diğer taraftan, Özbal Çelik Boru’nun 2015’te holding bünyesine katılması ile bu alanda toplam 600 bin ton/yıl kapasiteye ulaşan Erciyas Boru, spiral kaynaklı çelik boru üretiminde Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu’da tek çatı altında üretim yapan önemli oyunculardan… Yetmişin üzerinde ülkeye ihracat yapan şirket, hedef iş alanlarını ve pazarlarını, değişen dünyaya uyum sağlayarak sürekli yeniliyor. “Boru grubumuzda uluslararası örneklerin yanı sıra herkesin bilebileceği TANAP, TÜRKAKIMI gibi büyük projelerden kaynaklanan tecrübemiz ile mevcut segmentlerimize ek olarak gelecekte büyük potansiyeli olacak işlere hazırlık yapıyoruz” diyen Emre Erciyas, “Hidrojen yeni bir alan ve geleceğin yeni yakıtı olarak düşünülüyor. Biz de bu doğrultuda yeni ürünler geliştiriyoruz. Özellikle AB’de 43 bin kilometrelik hidrojen hattı olacağı tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı. Çelik boru gruplarında yer alan Briza RES santrallerinin hem yeşil enerji gücü ile kendilerini desteklediğini, hem de düzenli nakit akışı sağladığına vurgu yapan Erciyas, “Santralimizin kapasitesi 53 MW olup, YEKDEM garantili ve sektör genelinde verimlilik yaklaşık yüzde 30’lar mertebesinde iken, bizim santralimiz yüzde 40’ın üzerinde verimle çalışıyor. Sıfır karbon politikası ile ihracatta karşımıza çıkması beklenen karbon sertifikalarını böylelikle grup içinde çözmeyi hedefliyoruz” dedi.

Mali İşler Grup Başkanlığı’nda atama

Emre Erciyas, Erciyas Holding’in Mali İşler Grup Başkanlığı (CFO) görevine Mehmet Yalçın’ın atandığını, önceki CFO Yılmaz Bağ’ın ise, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak holding bünyesindeki çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Erciyas Holding Mali İşler Grup Başkanı olarak atanan Mehmet Yalçın’ın 24 yıllık mali işler ve bankacılık deneyimi bulunuyor. Lisans eğitimini 1997’de İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde tamamlayan Yalçın, iş yaşamına aynı yıl Andersen’da denetim ve danışmanlık bölümünde başladı. 20022016 yılları arasında Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’de çeşitli üst yönetim pozisyonlarında görev aldı. Yalçın, 2016-2018 yıllları arasında Burgan Bank Türkiye’de CFO olarak görev yaptı ve 2018’den bu yana da Burgan Bank Kuveyt’te Stratejik Finansal Planlama Grup Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Özbal Çelik Boru ile birleşme, SPK’da

Erciyas Çelik Boru firması ile Özbal Çelik Boru’nun birleşmesi konusunda SPK’ya başvuruda bulunduklarını kaydeden Emre Erciyas, “Hali hazırda Özbal Çelik Boru firmamız halka açık. Birleşmeyle birlikte Erciyas Çelik Boru çatısı altında uluslararası piyasalarda hem satış, hem satın alma tarafında rekabet yeteneğimizi ve pazar payımızı artırmak, yatırımcı bazımızı genişletmek, operasyonel ve finansal olarak daha güçlü bir yapıya ulaşmak istiyoruz. Ayrılma hakkı muafiyetine dayalı şekilde birleşme başvurumuzu yaptık. Birleşme öncesinde olduğu gibi sonrasında da yönetim kontrolünde hiçbir değişiklik söz konusu değil, amacımız yönetimde yalınlaşma ve yapıda sağlamlık” açıklamasında bulundu.