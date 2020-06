Erciyes Anadolu Holding, ilk çeyrekte 3 milyon TL ciroya ulaştı

12 Haziran 2020

OKTAY ENSARİ-HİLAL SÖNMEZ

Erciyes Anadolu Holding, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin ilk çeyreğini değerlendiren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Koronavirüs dolayısı ile zorlu bir pandemi sürecinden geçmiş olmamıza rağmen hedeflerimizi gerçekleştirerek, ulaştığımız finansal büyüme ve kârlılıkla, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Erciyes Anadolu Holding’in, 2019 yılı ilk çeyreğinde 2 milyon 847 bin lira olan cirosu yüzde 6,5’lik artışla bu yılın aynı döneminde 3 milyon 33 bin liraya yükseldi” dedi.

“Pandemi sürecinde başarılı sonuçlara ulaştık”

Holdingin ilk çeyrekteki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin de, “Mart ayından itibaren etkisini yoğun olarak hissettiğimiz pandemi sürecinde başarılı sonuçlara ulaştık. Üretim, dağıtım ve satış konularında farklı senaryo ve stratejiler oluşturduk. Her zaman ifade ettiğim gibi bizim en değerli varlığımız çalışanlarımız. Bu yüzden öncelikle onların sağlık ve iş hayatlarını güvence altına alacağımız projelere öncelik verdik. Bu dönemde grubumuzdan hiçbir çalışma arkadaşımızı işten çıkarmama kararımızı ciddiyetle uyguladık” dedi.

Koronavirüs sürecindeki çalışmalara da değinen Ertekin şunları söyledi: “Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına finansal katılımımızın yanında, grup olarak sahip olduğumuz tüm bilgi, beceri ve üretim gücümüzle devletimizin başlattığı mücadeleye katıldık. Ülkemize duyduğumuz sevgi ve bağlılıkla holding ve tüm şirketlerimiz adeta birbiriyle yarıştı. Doqu Home markamız kamu kuruluşları için maske üretimi yaparken, Bellona Mobilya düzenli önlük ve maske üretiminin yanında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanemiz için ‘Biyolojik Numune Alma Kabin’leri hazırladı. Boyteks Tekstil yüksek teknoloji ile üretilen ve dünyada bir ilk olan Boyteks Antiviral kumaşın uluslararası test ve ISO 18184 (Determination of Antiviral Activity of Textile Products) onayının ardından üretime başladı. Her dönem olduğu gibi bu dönemde de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek ve ülkemize katma değer sağlamak için çalışmaya, üretmeye ve istihdama devam ediyoruz.”