Erciyes Anadolu Holding, ISO 500’de yer alan 6 şirketi ile pasta kesti

23 Temmuz 2020

Hilal SÖNMEZ/KAYSERİ

Erciyes Anadolu Holding merkez binasında , CEO ve yönetim Kurulu üyesi Alparslan Baki Ertekin’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, sırasıyla Hes Kablo, İstikbal, Bellona, Boyteks, Boyçelik ve Form Sünger şirketlerinin genel müdürleri söz aldı. Şirketleri hakkında bilgiler veren genel müdürler, şirketlerin büyüme çizgisi ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundular. Programa Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası (KTO)Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve holdingdeki şirketlerin ana bayileri ve çalışanları katıldı. Konuşmaların ardından İSO 500’de yer alan şirketler adına toplu pasta kesildi.

TMSF yönetimindeki holdingin CEO’su Ertekin, “31 aydır burada icra kurulu başkanıyım. Muhteşem bir ekiple çalışıyorum. Burada her bir şirketimizin genel müdürü, şirketin patronu gibi yöneticilik yapıyorlar ve tüm hayallerini hayata geçiriyorlar” dedi.