Erciyes Anadolu Holding'de üst düzey atama
Erciyes Anadolu Holding Yönetim kurulu üyesi ve Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, görevini Özcan Özyurt'a devretti. Görev devir teslim törenine Holding merkezi ev sahipliği yaptı.
Erciyes Anadolu Holding'in yeni Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Özcan Özyurt oldu.
Holding merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde, görevini Özcan Özyurt'a devreden Alpaslan Baki Ertekin'e görev süresi boyunca holding bünyesinde hayata geçirdiği projeler ve katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.
Törendeki konuşmasında Özyurt, "Yeni dönemde de ülke ekonomisine, istihdama ve sanayiye katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.