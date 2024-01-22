Erciyes Anadolu Holding'den 3,5 milyar liralık dev satış

Doqu Home, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks Tekstil kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı açık ihale usulü ile satışa sunuldu.

Söz konusu markaların pay sahibi olan İstikbal Mobilya ve Boyteks'in yönetimi 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyıma devredilmiş, mülkiyeti de Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla Hazine'ye geçmişti.

Gümüşsuyu Halı, Boyteks Tekstil AŞ'nin sahipliğindeki paylarının tamamını satışa sundu. Gümüşsuyu-Elda Halı'nın muhammen bedeli 1 milyar 215 milyon lira oldu.

İstikbal Mobilya da ev tekstili markası Doqu Home'daki yüzde 100 olan payını açık ihale usulüyle satışa çıkardı. Doqu Home'un muhammen bedeli 455 milyon lira olarak belirlendi.

Açık ihale usulü ile satışa çıkarılan Vellteks Tekstil ise örme döşemelik kumaş üretiminde faaliyet gösteriyor. Şirketin muhammen bedeli 1 milyar 750 milyon lira oldu.

İhaleler martta düzenlenecek

Yatırımcılar, düzenlenen ihalelere teklif vermeden önce satış ilanında yer alan koşulları sağladıkları takdirde, belirlenen tarihlerde üretim tesislerini gezebilirken, elektronik ortamda sunulacak olan "bilgi odası"ndan şirketlere ilişkin detaylı bilgilere erişim imkanı bulabiliyor.

​​​​​​​Doqu Home satışı için son başvuru tarihi 7 Mart, ihale tarihi 8 Mart olurken, Gümüşsuyu Halı için son başvuru tarihi 11 Mart, ihale tarihi 12 Mart olarak belirlendi. Vellteks'in satışı için ise son başvuru tarihi 12 Mart, ihale tarihi de 13 Mart oldu.