Erciyes Anadolu Holding’den çalışanlara yüzde 60 zam

Oktay ENSARİ / KAYSERİ

Erciyes Anadolu Holding ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı örgütlü sendikalar arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi ile toplamda 10 bin işçinin maaşlarına yüzde 60, sosyal haklarda ise yüzde 84 zam yapıldı.

Erciyes Anadolu Holding merkezindeki Oditoryum salonunda düzenlenen imza törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Holding Yönetim Kurulu üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ersoy, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, grup şirketlerinin genel müdürleri, Özçelik-İş Sendikası, Öz Ağaç-İş Sendikası, Öz İplik-İş Sendikası, Öz Taşıma-İş Sendikası ve Enerji-İş sendikalarının genel başkanları ve şube başkanları ile holdingde çalışan bir grup işçi katıldı.

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, konuşmasında, birlikte çalışarak ve üreterek başarılarla geçen bir yılın ardından Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde herkesin memnuniyet duyacağı bir karara vardıklarını ifade etti.

Zam oranlarına ilişkin bilgi veren Ertekin, ücret artışında 3 yıllık olarak imzalanan toplu iş sözleşmesinde dip rakam olarak yüzde 60’a varan zam, 2. ve 3. yıllarda ise zam oranlarının asgari ücrete yapılan zam oranında olacağını söyledi.

Zam oranlarına sosyal yardımları da dahil ettiklerini belirten Ertekin, sosyal yardımlarda yüzde 84’e varan oranlarda artış gerçekleştirileceğini söyledi. Ertekin, “Toplu İş Sözleşmemizin başta çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm grubumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.