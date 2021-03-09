Erciyes AŞ’den kış turizmi danışmanlığı

KAYSERİ - Azerbaycan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti’nde önceki hafta açılan Ağbulak Kayak Merkezi’ne altyapı, işletme ve personel eğitimi gibi konularda danışmanlık hizmeti veren Kayseri Erciyes A.Ş, kış turizmi ve sporları alanında Türkiye’den hizmet ihraç eden ilk şirket oldu.

İlk ‘dağ’ yönetim şirketi



Bir sezonda Erciyes’e gelen yerli ve yabancı turistin bölgede geçirdiği sürede kente yaklaşık 100 milyon dolar civarında katkı sağladığını belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, turizmden elde ettikleri gelirlere şimdi de hizmet ihracatını eklediklerini söyledi. Yapımı yaklaşık iki yıl süren ve geçtiğimiz günlerde resmi açılışı gerçekleştirilen Ağbulak Kayak Merkezi’ne danışmanlık hizmeti verdiklerini paylaşan Cıngı, “Türkiye’de kurulan ilk dağ yönetim şirketiyiz. Erciyes’te 2011- 2012 kışından bu yana bütün operasyonları yürütüyoruz, yabancıların tabiriyle bir ‘destinasyon yönetim şirketi’ olarak faaliyet gösteriyoruz. Dağ turizmi tecrübemizle Türkiye’de bir numara olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi.



Cıngı, Ağbulak Kayak Merkezi’nin oluşturulması ve işletmesi safh asında hem işletme danışmanlığı hem de mahalli personele eğitim organizasyonları düzenleyerek, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yönetim organizasyonu oluşturmaya yönelik hizmet verdiklerini ifade ederek, “Tecrübemizi ülkemizdeki kayak merkezlerine transfer etmeyi, kayak turizminin milli bakış açısıyla değerlendirilip, sürdürülebilir yatırımlar yapılmasını önemsiyoruz” diye konuştu.