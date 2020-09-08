Erciyes İlaç, COVID-19 ilacı için yatırımcı bekliyor

08 Eylül 2020

HİLAL SÖNMEZ-KAYSERİ

Erciyes Teknopark’ta yer alan Erciyes İlaç Bitkisel Destek Ürünleri, kanser çeşitleri, epilepsi ve COVID-19 tedavisinde bütün dünyaya pazarlanabilir ürünleri üretebilecek çalışmalar için yatırımcı desteği bekliyor. Bitkiler ve bitki çayları, gıda takviyeleri, aromatik ve yenilebilir yağlar üzerine Ar-Ge çalışmaları yürüten, firma, şimdi ise meme kanseri ve koronavirüs üzerine çalışmalar yürütüyor.

Erciyes Teknopark’ta 2018 yılında hayata geçen firmanın ortağı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Emine Kılıçkaya Selvi, “Şirketimiz şu anda Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Henüz üretim aşamasında değiliz. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan, kompozisyon TR 201608583 B numaralı incelemeli bir ulusal patentimiz var. Ayrıca Triple negatif meme kanseri, ER pozitif meme kanseri, endometrium kanseri, kolon kanseri, insan nöroblastoma kanseri türlerinde hücre çalışmalarını başarı ile bitirdik. Uluslararası patent başvurularını yaptık. İki meme kanseri türünde de fare deneylerini başarı ile yaptık ve insan deneylerine geçilebilecek aşamadayız” dedi.

Kanser ve epilepside Ar-Ge çalışmalarının sonuna geldiklerini ancak ilaç için klinik çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade eden Selvi, üretim yapabilmek için yatırımcı beklediklerini ifade etti. Selvi, şöyle konuştu: “Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış kanser ve epilepsi çalışmalarımız var. COVID-19 üzerine bitkisel bazlı ilaç geliştirme çalışmamız devam ediyor. Firmamıza yatırım yapıldığı takdirde kanser çeşitleri, epilepsi, COVID-19 virüsü tedavisinde bütün dünyaya pazarlanabilir ürünler üretilebilecek çalışmalarımız mevcut. Yatırımcı desteği bekliyoruz.”