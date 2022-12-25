Erdem Altay’a ‘Altın Lider’ ödülü

“Türkiye’nin Prestijli Liderlik Ödülleri”nden olarak bilinen “Altın Lider 2022 Ödülü”ne layık görülen Erdem Altay yaptığı açıklamada; “Bu ödülü almamda Atasun Optik’teki ekip ruhunun büyük bir payı var. Ekip olarak müşteri deneyimini her zaman bir adım öteye taşımak, dijital yetkinliklerimizi ve çevik yapımızı geliştirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Sektörümüze artı değer katacak çalışmalara imza atmayı amaçlıyoruz. Bu çabalar sonucunda böyle bir ödüle layık görülmekten memnuniyet duyuyorum. Bu başarılarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

İş dünyasından herkesin katılabildiği ve kendi beğendiği lideri aday gösterebildiği ‘Altın Lider Ödülleri’nin kazananları, 46 binden fazla çalışanın oyuyla belirlendi.