Erdem Cenesiz: İşimizin her noktasında mükemmelliği hedefliyoruz

Ceramic World Review son sayısında Ece Holding ve ISVEA Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Cenesiz'le özel röportaja yer verildi.

Son yıllardaki stratejik yatırım hamleleriyle küresel bir İtalyan banyo markasına dönüşen ISVEA'nın dönüşüm öyküsünün yer aldığı röportaj, yalnızca 2023 yılına ilişkin kapsamlı bir sektör değerlendirmesini kapsamakla kalmıyor, aynı zamanda 2024 yılı için öngörüler de sunuyor.

Isvea'nın mevcut üretimi nedir?

Erdem Çenesiz: ISVEA olarak, vitrifiye sağlık gereçleri, fireclay duş tekneleri ve mutfak eviyeleri, banyo mobilyaları, gömme rezervuarlar ve klozet kapakları üretiyoruz. Vitrifiye Seramik kategorisinde yılda 1,95 milyon vitrifiye ve 450.000 fireclay duş teknesi ve mutfak eviyesi üretim kapasitesine sahibiz.

ISVEA markası ile premium ve üst segmentte konumlandırma stratejimiz var. Tüm üretim faaliyetlerimiz Çorum'da yoğunlaşmış durumda satış ve pazarlama operasyonlarımız ise daha stratejik bir konumda, yurt içi satışlarımızı ve 65 yabancı ülkeye ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz İstanbul'da yer alıyor.

Başlıca ön plana çıkan yönleriniz neler?

İşimizin her noktasında mükemmelliği hedefliyoruz. Pazarlama ve müşteri destek stratejilerimiz de mükemmeliyet odaklı ve maksimum müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlıyor. Ürün çeşitliliğimiz, kapsamlı envanter mevcudiyetimiz ve hızla değişen pazar taleplerine ve eğilimlerine anında karşılık verebiliyoruz.

Ayrıca, şirketimizin belki de en belirgin özelliği olan tasarım konusuna da güçlü bir şekilde odaklanmayı sürdürüyoruz. “Tasarımla fark yaratmak” sloganı, Isvea'nın tüm iletişiminde yer alıyor ve bu bir tesadüf değil. İtalyan kültürü ve tarihinde yatan özgünlük ve sofistike olma değerlerinden ilham alıyor, markanın tüm tarihini tanımlayan kültüre sadık kalmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda estetik, işlevsellik ve sürdürülebilirlik arasında mükemmel bir denge kurmaya çabalıyoruz. Yani ürünlerimizin her biri estetik açıdan göze hitap etmeli, ancak aynı zamanda günlük hayatımızı kolaylaştırmalı ve dayanıklı olmalı.

2023 için en önemli girişimleriniz neler oldu?

Bu yılın başında fireclay duş teknesi ve mutfak eviyeleri üretim hatlarımızda ve gömme rezervuar üretim tesislerimizde bir dizi yatırım yaptık. Bu iyileştirmeler, pazar talebine daha etkili karşılık vermemizi sağlayacak. Tornado WC ve Ultimate Flush teknolojisine sahip en yenilikçi inovatif klozetlerden biri olan Waterfall WC bunlara örnek olarak verilebilir. Öte yandan, şimdi yeni tasarımlar ve iki yeni renk olan Terracotta ve Taş grisi ile sunulan en yeni Colorisvea koleksiyonları ve Artisan ürün segmentine yeni kattığımız Milan JDD Design Studio imzalı Fluido ve Vea serileri ile premium segmentte varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Unicera'ya katılmaktan memnun musunuz?

Kesinlikle. Unicera bizim sadece yerel ticaret etkinliğimiz değil, aynı zamanda sektörümüzün en önemli küresel etkinliklerinden biri. İtalyan köklerimize dayanan, Akdeniz atmosferini anımsatan yeni renkler, tasarımlar ve dokular içeren bir stant konseptine karar verdik.

Ana pazarınız nereler?

Şu anda 65 ülkedeki 500'den fazla satış noktasında faaliyet gösteriyoruz ancak 2024 yılında ticaret hacmimizi genişletmeyi hedeflediğimiz bölgeler arasında ABD, Güney Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Pasifik bölgesi yer alıyor.

Türkiye'de inşaat sektörü ne durumda?

Ece Holding'in birçok üretim sektöründe faaliyet göstermesi, Türk inşaat sektörüne daha bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmamızı ve mevcut dinamikleri daha iyi görmemizi sağlıyor. Türkiye'deki inşaat sektörü halen zorlukları ve fırsatları bir arada sunan bir zemin üzerinde ilerliyor gibi görünüyor. Bir yandan, şehirleşme, altyapı geliştirme ve konut ihtiyaçlarının etkisiyle inşaat faaliyetleri için istikrarlı bir talep görüyoruz. Öte yandan malzeme maliyetlerindeki dalgalanmalar, mevzuat değişiklikleri ve piyasa rekabeti daha karmaşık bir çalışma ortamı yaratıyor.

Orta vadede, hükümet girişimleri ve süregelen kalkınma projeleriyle inşaat sektöründe büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz.

2023 yılını nasıl kapattınız?

İki uçlu bir bakış açısıyla yanıtlamak isterim: Bir yandan ürün geliştirmeye hız verdik, diğer yandan da operasyonel verimliliğimizi optimize ederek tasarrufları artırmaya yönelik önlemler aldık, çabalarımız, piyasa ortamında dayanıklılığımızı arttırmak ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümenin temellerini atmak doğrultusunda oldu. Bu hedefte başarılı olduğumuza inanıyorum ve 2024'ün ilk çeyreğinden sonra müteakip yükselişten hızla faydalanabileceğimize güvenim tam.

Yenilikçiliğe, operasyonel mükemmelliğe, stratejik ortaklıklara ve pazar dinamiklerine süratle uyum sağlamaya odaklandığımız için, 2023 ve sonrasında faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir şekilde genişletme yönündeki kararlıyız.

Banyolarda İtalyan Mimarisi ISVEA

1962 yılında İtalya’da Sant’Eusanio Del Sangro yakınlarında, vitrifiye seramik üreticisi olarak kurulan ISVEA 2013 yılında Ece Holding tarafından satın alındı ve bugün tüm üretim faaliyetlerini Çorum'daki 7 üretim tesisi, 1 Lojistik Merkezi, 1 Arge-Ürge Merkezi, 1 Sanat Atölyesinden oluşan modern yapısıyla sürdürüyor.

Bu tesislerde vitrifiye sağlık gereçleri, fireclay duş tekneleri ve mutfak eviyeleri, banyo mobilyaları, gömme rezervuarlar ve klozet kapakları üretimi yapılıyor. İsvea, ünlü İtalyan zarafetini, estetiğini ve yaşam tarzını sunmaya devam etmek için İtalya ile güçlü bağlarını koruyor. Cenesiz İtalya’yı "Moda ve tasarım denince akla gelen ilk ülke" diye tanımlıyor.

ISVEA'nın ürettiği tüm koleksiyonlar, Çorum fabrikalarında sağlanan yüksek teknik kaliteyle Milano Jean David Design Studio, Torino WAU Architetti, Nativita Design House, OMC2 Design Studios, Simone Valsecchi, Ettore Giordano ve Sabrina Selli gibi isimlerin imzalarını ürünlerinde taşıyor.

ISVEA markalı tüm ürünler, Ar-Ge ve Kalite Kontrol Departmanları çatısı altındaki ISVEA Design Hub süpervizörlüğünde, uluslararası kalite standartlarında üretiliyor. Son yıllarda bu iş birlikleri Red Dot Ödülü, IF Tasarım Ödülü, Plus X Ödülü, EDIDA Elle Deco Uluslararası Tasarım Ödülü, A' Tasarım Ödülü ve Xone Tasarım Ödülü gibi prestijli uluslararası ödüller de kazandı.