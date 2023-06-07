Erdem: Hedefinize giden yolda şirket aracı seçiminizde size yardımcı oluyoruz

Bu yıl 20’nci yaşını kutlayan Hedef Filo, geniş bir yelpazede sundukları filo kiralama hizmetiyle müşterilerinin taleplerine cevap veriyor. Şirket aracı ihtiyacına en uygun seçimi gerçekleştirmede yardımcı olduklarını söyleyen Hedef Filo Ürün Kanal ve Gelir Yönetimi Müdürü Özlem Erdem, 2023 yılı hedeflerinin ise daha fazla büyümek olduğunu belirtti.

Türkiye’nin araç kiralama sektöründe ciddi yol aldığını ifade eden Erdem, Hedef Filo’nun da bu büyümede büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Mobilite ihtiyacı olan KOBİ’ler için en ideal çözümün araç kiralama olduğunu kaydeden Erdem, “Özellikle Hedef Filo ile çalışmak filo kiralamanın her adımında avantajlara sahip olmak anlamına geliyor.

Hem finansal hem de operasyonel pek çok avantajlar elde edebilirsiniz. Finansal açıdan bakıldığında; araçlar uygun koşullarda satın alındığından uygun bütçeli kiralama maliyetleri ile size ulaşır. Aylık kira bedellerini, gider olarak kurumlar vergisi matrahından düşebilirsiniz.

Ayrıca kiralama faturasındaki KDV’yi indirim konusu yapabilirsiniz. Aracın dönem sonu ikinci el değer riskinin tamamı Hedef Filo tarafından üstleniliyor. Kira bedelleri düzenli ve sabit olduğu için nakit akışınızı planlayabilirsiniz” dedi.

Hedef Filo’nun geniş bir yelpazede sunduğu filo kiralama hizmetiyle müşterilerinin standartlarını yükseltmeyi arzuladıklarını anlatan Erdem, ayrıcalıklı araç ve filo çözümleri sunarak kurumsal hayatta başarıya ulaşmalarında onlara yardımcı olmayı hedeflediklerini bildirdi. Türkiye’nin en büyük müşteri yöneticisi ekibine sahip olduklarını vurgulayan Erdem, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Konya ofislerinde müşterilerine hizmet verdiklerini belirtti.

Erdem, sözlerine şöyle devam etti: “Operasyonel kiralama süreçlerine hakim, sektörel tecrübesi olan uzman kadromuz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Müşterilerimize yüksek hizmet standardı sunarak tercih sebebi oluyoruz. Müşterilerimiz istedikleri aracı, istedikleri süre boyunca, kendilerine özel hazırlanabilen ödeme planlarında ve farklı hizmetlerle tedarik edebiliyoruz. Sahip olduğumuz bu özelliklerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor ve müşteri nezdinde fark yaratıyoruz.”