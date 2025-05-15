Erdemir 60. yılında net sıfır hedefiyle dönüşüyor

2006’da OYAK bünyesine katılan Erdemir, 2050’de net sıfır karbon hedefiyle sürdürülebilirlik odaklı büyümesini sürdürüyor. Şirket, 12 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor.

1965’te faaliyete başlayan Erdemir, 2006 yılında OYAK çatısı altına girdikten sonra yatırım ve modernizasyon hamlelerini hızlandırdı. Bugün yaklaşık 4 milyon ton ham çelik, 5 milyon ton nihai ürün kapasitesiyle faaliyet gösteren şirket; İsdemir, Erdemir Maden, Erdemir Enerji, Erdemir Çelik Servis Merkezi, Erdemir Asia Pacific, Kümaş Manyezit ve diğer iştirakleriyle entegre bir üretim ekosistemi oluşturuyor.

Karbon ayak izinde hedef: 2050’de net sıfır

Erdemir, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı “Net Sıfır Yol Haritası” doğrultusunda 2050’ye kadar karbon nötr olmayı hedefliyor. Şirket, 2022 baz yılına göre 2030’a kadar ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040’a kadar ise yüzde 40 oranında azaltmayı planlıyor.

Bu hedefler, şirketin sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği öncelediğini gösteriyor.

12 bini aşkın kişiye istihdam

Erdemir, Karadeniz Ereğli’deki üretim tesisleri ve bağlı şirketleri aracılığıyla 6 binden fazlası doğrudan olmak üzere toplamda 12 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye’nin sanayileşme sürecinde öncü rol üstlenen Erdemir, aynı zamanda ihracat ve proje mühendisliği kabiliyetiyle de dikkat çekiyor.