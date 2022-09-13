ERDEMİR ve İSDEMİR’de genel müdür değişti

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş’de (İSDEMİR) genel müdürlük görevine 12 Eylül 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeni atamalar yapıldı.

24 yıldır OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve Mayıs 2021’den itibaren ERDEMİR Mühendislik Genel Müdür Danışmanlığı görevini sürdüren Niyazi Aşkın Peker, ERDEMİR Genel Müdürü oldu. 29 yıldır OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde hizmet veren ve Haziran 2018 tarihinden bu yana ERDEMİR Genel Müdürü olarak görev yapan Salih Cem Oral ise İSDEMİR Genel Müdürü olarak atandı.

ERDEMİR’e Genel Müdür olarak atanan Niyazi Aşkın Peker, Yıldız Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. Mühendis olarak başladığı ERDEMİR’de 24 yıl çeşitli görevlerde bulunan Peker, Mayıs 2021’den bu yana ERDEMİR Mühendislik Genel Müdür Danışmanı görevini yürütüyordu. Niyazi Aşkın Peker, 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ERDEMİR Genel Müdürlüğü’ne getirildi.

İSDEMİR’de 33 yıldır hizmet veren ve 2018 yılından bu yana da İSDEMİR’in genel müdürlüğünü sürdüren Mesut Keyfli’nin görevden ayrılması sonrasında 12 Eylül tarihi itibarıyla yerine Salih Cem Oral atandı. İSDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1993 yılında İSDEMİR’de mühendis olarak başlayan ve çeşitli kademelerde görev yapan Oral, 2018 yılından bu yana ERDEMİR Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Salih Cem Oral, 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla İSDEMİR Genel Müdürlüğü’nü yürütecek.