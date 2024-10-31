Erdemir'den yeşil dönüşüm adımı: Piroliz Tesisi devreye alındı

Yeşil dönüşüm yolunda stratejik AR-GE projeleri de yürüten Erdemir, 2019'da AR-GE Merkezi'nde, biyokütle kullanımıyla kok üretiminde kömür girdisinin azaltılması ve sinter prosesinde kok tozunun ikame edilebilirliğinin araştırılmasına yönelik laboratuvar ölçeğinde projelere başladı.

Proje çıktılarının olumlu bulunmasının ardından 2022 Ağustos'ta pilot Piroliz Tesisi kurulması için çalışmalara başlandı. Şirket, fosil yakıtların ikamesi olarak biyokütleden yakıt ve karbon kaynağı üretimini amaçlayan yılda 7 bin ton biyokömür üretim kapasiteli pilot Piroliz Tesisi'ni ekimde devreye aldı. Proje yönetimi kapsamında tesisin projelendirilmesinden devreye alınmasına kadar tüm aşamalar Erdemir Mühendislik ve AR-GE ekiplerince yönetildi.

2023 emisyon azaltma hedefi: Yüzde 25

Baz yıl olarak belirlediği 2022'ye göre emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 25, 2040'a kadar yüzde 40 azaltmayı ve 2050'de net sıfıra ulaşmayı hedefleyen Erdemir, sera gazı azaltım projelerinden biri olan pilot Piroliz Tesisi'nin kurulumunu tamamlayarak yeşil dönüşüm yolunda önemli bir adım daha attı.

Piroliz sürecinde, oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen termal parçalanma ile biyokütle biyokömüre dönüştürülüyor. Tesis ile biyokütleden emisyon faktörü sıfır olan biyokömür üretmeyi hedefleyen şirket, üretim proseslerinde belli oranlarda fosil yakıt yerine biyokömür kullanmayı amaçlıyor.

Biyokömürü kok prosesinde kömür harmanında kömür, sinter prosesinde sinter harmanında kok tozu, yüksek fırın prosesinde enjeksiyon kömürü ve çelikhanede konvertörde antrasit yerine belirli oranlarda kullanmayı planlayan şirket, pilot tesisten elde edilen sonuçlara göre ilerleyen yıllarda endüstriyel ölçekte biyokütleden yakıt üretimine geçerek emisyon azaltım hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Biyokütleden biyokömür üretimi ile üretim sürecinde kullandığı fosil yakıtları belli oranda ikame ederek emisyonlarını ve maliyetlerini azaltacak olan Erdemir, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi için önemli bir adım daha atacak.