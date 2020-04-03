Erdemoğlu’ndan dev bağış ve istihdam güvencesi

03 Nisan 2020

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bağış kampanyasına 3 milyon TL ile katıldıklarını açıkladı. Erdemoğlu ayrıca, koronavirüs salgını nedeni ile yaşanan bu belirsizlik ve kriz sürecine rağmen Holding bünyesinde hiçbir işçinin işten çıkartılmayacağını ve ücretlerinde de herhangi bir kesinti yapılmayacağını söyledi. Holding son olarak, 3’er bini Gaziantep ve Adana ile geri kalanı da Holding şirketlerinin bulunduğu 10 ilde olmak üzere valiliklere toplam da 14 bin koli gıda paketi bağışında bulundu. İbrahim Erdemoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bu konuda resmi bir mektup göndererek taahütlerini devletin zirvesinde kayda geçirdi.

Dev yatırımlar

Son COVID-19 krizinde Adana'da, yılda ürettiği 700 bin ton polyesterin yüzde 70’e yakınını sağlık, hijyen ve tıbbi ambalaj sektörüne satmaya başlayan SASA, gelecek ay 2’nci, Haziran’da da 3’üncü fazlarla kapasitesini 1,4 milyon tona çıkaracak. Adana merkezli Sasa, Polyester, elyaf, filament, polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden. Daha önce devlet teşvikleri sürecini netleştiren şirket arsa tahsis süreci de tamamlandığında Yumurtalık bölgesinde dünya şirketleri ile dev bir petrokimya tesisi kurmak için de hazırlıklarını tamamladı.