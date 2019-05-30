Erdil Grup, kapasite artıracak

30 Mayıs 2019

İmal ettikleri ürünlerin kayda değer kısmını ABD, Malezya, İspanya, Afrika ülkeleri, Almanya ve Mısır’a ihraç ettikleri bilgisini veren Erdil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Erdil, “Yedek parça satışıyla girdiğimiz otomotiv sektöründe parça üretimine odaklandık.Yaklaşık 36 yıldan beri TSK envanterindeki zırhlı, paletli ve tekerlekli araçlar için yedek parça üretimlerini yapıyoruz. Amacımız TSK'nın ihtiyacı olan bazı yedek parçaların ithalatını azaltıp, yerli üretimin daha da artmasına katkıda bulunmak istiyoruz” diye aktardı.

Globalleşen pazarda savunma sanayine yönelik çalışmalarına hız vereceklerini aktaran Erdil, “Ürün çeşitliliğimizi ve kapasitemizi artırmak için Kayseri OSB’de kurduğumuz 5 bin 800 metrekarelik yeni tesisimizi 2020 yılı içinde faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Rekabet gücünü artırmak adına son dönemde Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerini söyleyen Kadir Erdil, makine parkını son model makinelerle donattıklarını ve talepleri de dikkate alarak yeni ürünlere yoğunlaştıklarını kaydetti.

Ürün çeşitliliğindeki değişkenliğe bağlı sürekli yeni ürün portföyü oluşturduklarına dikkat çeken Erdil, “Şu anda tesislerimizde 2 bin üç yüz çeşit yedek parçanın üretimi yapılıyor. TSK’nın yanı sıra işletmemizde ürettiğimiz yedek parçaların kayda değer bir kısmını ABD, Malezya, İspanya, Afrika ülkeleri ,Almanya ve Mısır gibi 10’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Ürün çeşidini artırarak pazarlarımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Bu yıl kapasitemizi yüzde 50 artırmayı planlıyoruz” diye konuştu