Ereğli Demir Çelik 3. çeyrek bilançosunu açıkladı: Net kâr beklentinin altında kaldı!

Ereğli Demir Çelik (EREGL), 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 651 milyon TL net kâr elde etti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 801 milyon TL net kar elde etmişti.

Böylece net kâr yıllık bazda yüzde 19, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 50 geriledi.

Bu dönemde piyasanın net kâr beklentisi ise 688 milyon TL'lik kâr açıklanması yönündeydi.

Şirketin bu dönemdeki net satış geliri 53 milyar TL ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece satış gelirleri yıllık bazda yüzde 9 artış gösterdi.

9 aylık sonuçlar

Üçüncü çeyrek kârı sonrasında şirketin 9 aylık net dönem kârı 2,4 milyar TL’ye geriledi.

Şirket geçen yılın aynı dönemini 10,8 milyar TL dönem kârıyla kapatmıştı.

Böylece Erdemir'in 9 aylık net dönem kârında yüzde 78 düşüş yaşandı.

9 aylık satış gelirleri incelendiğinde ise şirket bu dönemde 148 milyar TL satış geliri elde etti. 2024'ün aynı döneminde 149 milyar Tl satış geliri elde edilmişti.