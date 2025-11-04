Ereğli Demir ve Çelik’ten önemli keşif: Sivas’ta 424.000 ons altın rezervi bulundu

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., Sivas ili Kangal ilçesinde gerçekleştirdiği altın arama çalışmalarında önemli bir keşif yaptı. Şirket, Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen faaliyetlerde, UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) ve JORC (Australasian Joint Ore Reserves Committee) standartlarına uygun olarak 424.000 ons altın rezervi tespit etti.

Ereğli Demir ve Çelik’in bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalar, 5.804,08 hektar büyüklüğündeki bir sahada gerçekleştirilen sondajlarla desteklendi. Toplamda 360 adet karotlu sondaj yapılırken, sondajların uzunluğu ise 56.649 metreye ulaştı. Bu sondajlardan 96.533 test analizi sonucu elde edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 0,89 gram/ton altın tenörüyle yapılan hesaplamalar sonucunda 14,9 milyon tonluk cevherde yaklaşık 424.000 ons altın içeriği tespit edildi. Yapılan modelleme, UMREK ve JORC standartlarına uygun olarak gerçekleştirildi ve elde edilen veriler, bu uluslararası rezerv raporlama sistemlerine uygun olarak onaylandı.

Ereğli Demir ve Çelik, bu keşfi Türkiye’deki madencilik faaliyetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirirken, gelecekteki çalışmalara dair daha fazla detaylı raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşılıp kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.