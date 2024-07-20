Ereğli’nin bulduğu ‘altın’ hisseleri nasıl etkileyecek?

Erdemir Madencilik, altın madeni bulduğunu duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre altın madeni Sivas sınırlarında yer alan maden sahasında bulundu. Şirket rezerv tespit çalışmalarını başlatma kararı aldı. Şirketin Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri uzun süredir beklentileri karşılamakta zorlanıyordu. Bu haberin şirketin hisse performansını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Uzmanlar Ereğli hisselerinde yaşanacak bir artış dalgasının endeksi yukarı yaşıma potansiyeli olduğunu söylüyor.

Ereğli Demir Çelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) uhdesinde bulunan ve Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır. Bu kapsamda, olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar verilmiştir" denildi.

Uzmanlar bu haberin şirketin hisselerine pozitif katkı yapma potansiyeli taşıdığını ancak, bulunan altın rezervinin miktarı ile ilgili net bir açıklama olmaması ve burada yeni tesis kurulup kurulmayacağının belli olmaması nedeniyle temkinli olmak gerektiğini söylüyor.

Öte yandan çelik sektöründe Erdemir'in (EREGL) operasyonel kârlılığının, çelik fiyatlarındaki düşüş trendi nedeniyle baskı altında kaldığı bir dönemde böyle bir haberin şirkete katkı vereceğini söyleyen uzmanlar, otomotiv sektöründe genel olarak zayıflayan talep ve fiyatlama gücünün sonuçlara yansımasının yanı sıra, uzun süredir yatay bir seyir izleyen şirket hisselerinin beklentilerin üzerinde bir getiri sağlama potansiyeli olduğuna dikkat çekiyor.

2024’ün ilk çeyreğinde 214 milyon dolarlık bir yatırım harcaması gerçekleştiren Ereğli’nin altın madeni sahasına ne kadarlık bir yatırım yapacağı da merak ediliyor. Yapılacak yatırımın büyüklüğü, altın madeninin rezervi konusunda detayların netleşmesiyle birlikte

İlk çeyrekte yıllık kârı artmıştı

Erdemir’in 2024 yılı ilk çeyreğinde ana ortaklık net kârı baz etkisinin de etkisiyle yıllık 6.102% artış göstermişti. Çeyreklik kârı ise 29% azalışla 5,6 milyar TL olarak açıklandı. Söz konusu dönem kârında özellikle şirketin bağlı ortaklıklarından İsdemir’in sigorta kapsamında hasar tazminatına ilişkin 3,2 milyar TL tutarındaki ikinci avans etkili olduğu düşünülüyor. Şirketin net satışları birinci çeyrekte çeyreklik 6,1% yıllık ise 89,3% artarak 49,7 milyar TL’ye yükseldi.

Rezerv bilgisi hissenin yönünü belirleyebilir

Şirket’in bilançosunu yayımlamasının ardından 4 aracı kurum hedef fiyat tahmininde bulunmuştu. Altın madeni bulunmasının ardından hedef fiyatların güncellenip güncellenmeyeceği ise merak ediliyor. 4 aracı kurumun daha önce yaptığı tahminlere göre Erdemir’in ortalama hedef fiyatı 60,1 TL seviyesinde gerçekleşti. Hedef fiyat tahminleri arasında en düşük tahmin 56,13 TL olurken, en yüksek tahmin ise 64 TL olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz bir uzman şunları söyledi: “Altın madeni haberinin kısa vadede bir beklenti yaratarak pozitif etkisi olacaktır. Hatta ilk etkileri Cuma günü gördük. Ancak daha kalıcı bir etki için bölgedeki rezerv miktarının, ne kadar sürede bunun islenir hale geleceğinin ve bilançoya katkısının sayısal olarak ortaya konması gerekiyor. Ama net bakıldığında şirket için önemli bir beklenti gündeme gelmiş oldu.”