Eren, 7,5 milyon liralık büyüme yatırımlarını tamamladı

21 Eylül 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Merkezi Mersin’de bulunan Eren, 2019 yılında 7,5 milyon lira bütçe ile başlattığı büyüme yatırımlarını tamamladı. Bu yatırımlarla üretim kapasitesini yüzde 25 artıran firma, ağustos ayı itibariyle başlayan yeni ihracat sezonunda özellikle Uzakdoğu, Kuzey Amerika ve Hindistan pazarlarına yoğunlaştı. Firma, narenciye başta olmak üzere 60’tan fazla ürün çeşidiyle 4 kıtadan 63 ülkeye yaş sebze ve meyve ihraç ediyor.

Yeni sezonda 50 bin ton narenciye ve yaş meyve-sebze ürününü dış pazarlarına ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Eren Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Uzakdoğu’daki mevcut pazarlarımızın payını artırmayı, Hindistan, Japonya ve Çin pazarına da girmeyi hedefl iyoruz” dedi. Ürünlerinin yüzde 80’ini dış pazarlarda değerlendirdiklerini ve soğuk zincir ile kara, deniz ve havayolu ile tüm dış pazarlara ulaşabildiklerini ifade eden Çakır, yoğunlukla Avrupa, Uzakdoğu, Balkanlar, Rusya ve Kuzey Amerika pazarlarına ihracat yaptıklarını belirtti. Uzakdoğu ve Kuzey Amerika pazarlarında çoğunlukla limon, kiraz, nar ve siyah incir gibi ürünlerle yer aldıklarını ancak diğer pazarlara tüm sebze ve meyve çeşitlerini ulaştırdıklarını kaydeden Çakır, “Yaptığımız yatırımlar sayesinde pandemi sürecinde üretimde yüzde 15 büyüme oranı yakaladık” diye konuştu.

Gelişmiş takip ve proses teknolojileri ile donattıkları yeni paketleme tesislerinde yılda ortalama 100 bin ton narenciye, meyve ve sebze işleyebilme kapasitesine ulaştıklarını aktaran Çakır, 2019 yılında 7,5 milyon lira bütçe ile hayata geçirdikleri büyüme yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi: “Fabrika alanımız içerisindeki bin 500 metrekare açık alanın üzerini kapatarak üretim hattına dahil ettik. İkinci bir elektronik boylama makinası yatırımı yaparak paketleme kapasitemizi iki katına çıkardık. Ayrıca soğuk hava depomuzun kapasitesini de yüzde 25 artırdık. Söz konusu yatırımlar çerçevesinde üretim kapasitemizde yüzde 25 artış, fire kayıplarında azalma, ürün raf ömrünü uzatma, soğuk zincir kırılmadan ürünleri alıcılarına ulaştırma ve ilave istihdam artışı sağladık.” Ayrıca tesislerin çatılarına kurdukları 500 kilovat saat güce sahip güneş enerji santrali ile elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladıklarını belirten Hakan Sefa Çakır, her yıl 450 ton karbondioksit oluşumunu engellediklerini ve 1100 adet ağacın kesilmemesini sağladıklarını belirtti.