Eren Holding’den Bitlis’e iplik fabrikası

Eren Holding bünyesinde yer alan Eren Perakende ve Tekstil AŞ, Bitlis’te gerçekleştireceği yeni yatırımını duyurdu.

Şirket, yatırımların Bitlis’te temellerini attığı iplik üretim fabrikasıyla devam ediyor. Günlük 35 ton iplik üretim kapasitesiyle çalışacak tesis, yıllık 11 bin 500 ton üzerinde iplik üretimi gerçekleştirecek.

Bölgenin iş gücüne de katkı sağlayacak fabrikanın Bitlis’in en büyük sanayi tesisi olması bekleniyor.

Toplamda 1 milyar TL’yi aşacak yatırım miktarıyla hayata geçirilecek tesisin ilk etap yatırımı 500 milyon TL olarak gerçekleştirilecek.

40 bin metrekarelik kapalı alanda, son teknolojiye sahip üretim makinalarıyla inşaatına başlanan tesisin 2022 yılının sonunda tam kapasite ile faaliyete geçmesi öngörülüyor. 2023 yılında toplam yatırımını 1 milyar TL’ye çıkararak büyümeye devam edecek.

Eğitim desteği, burs imkanlarıyla devam ediyor

Bitlis’in kalkınmasına bugüne kadar gerek eğitim harcamaları gerekse sosyal yardımlar yoluyla yaklaşık 85 milyon dolar tutarında katkıda bulunan Eren Holding, Bitlis Eren Üniversitesi’ni tercih eden yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim imkanı da sağlıyor. Holding, yeni yatırım ve projelerle kentin sanayi ve eğitimde öncü bir şehir olması için çalışmalarına devam edecek.