Eren Holding’e fabrika yatırımı için arsa tahsisi

Eren Holding’in Aksaray Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştireceği ve 2 bin kişinin istihdam edileceği elektrik paneli hücresi üretim fabrikası için arsa tahsis ön protokol sözleşmesi imzalandı.

Konuya ilişkin bilgi veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'in dün ekibiyle Aksaray'ı ziyaret ettiğini söyledi. Sultanhanı Belediye Başkanı ile yatırımcı firmaya bir sunum yaptıklarını anlatan Aydoğan, “Türkiye'de elektrik paneli hücresi üreten ikinci fabrika Aksaray Sultanhanı OSB'ye yapılacak. Firma sahibimiz kararını verdi, inşallah fabrikamız açılacak. Bunun yanında tekstil ve ayakkabı fabrikası da aynı yatırımcımız tarafından yapılacak. Firmamıza, 310 bin metrekarelik bir alanı tahsis ettik. 100 bin metrekarelik bir alan için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımın maliyeti 350-400 milyon dolar arasında."

Aksaray'ın istikbali ve güzelliği için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti: "Fabrikalarımız da 2 bin kişi istihdam edilecek. İnşaata yıl sonu itibarıyla başlayacağız. İnşaatın da bir an önce bitirilmesini istiyorlar. Sultanhanı OSB'nin toplam alanı 1 milyon metrekare. Bu arsanın üçte birini Eren Holding kapatmış oldu. Aksaray'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Üretmeye, Aksaray'ı tanıtmaya ve değerlerini yüceltmeye devam edeceğiz."