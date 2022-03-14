Erensan’dan yeni fabrika yatırımı

Endüstriyel ve ticari kazan sektörünün Türkiye’deki öncülerinden Erensan, artan talepleri karşılamak için İstanbul'da da yeni fabrika yatırımı kararı aldı.

Şirket, 2023 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı yeni fabrikasında Batı Avrupa pazarına yönelik endüstriyel ve ticari kazanlar üretecek.

Firmalarının endüstriyel ve ticari kazanlar alanında önde geldiğini kaydeden Erensan Genel Müdürü Efkan Çeviker, artan talepleri karşılamak için İstanbul'da da fabrika yatırımı kararı aldıklarını açıkladı. Fabrikanın temelini önümüzdeki günlerde atılacaklarını aktaran Efkan Çeviker, önümüzdeki yıl faaliyete geçirmeyi planladıkları yeni fabrikada Batı Avrupa pazarına yönelik Erensan, Atlantic ve Ygnis markalı endüstriyel ve ticari kazanlar üreteceklerini söyledi.

Yeni yatırımları hakkında bilgi veren Erensan Genel Müdürü Efkan Çeviker, “Fizibilite çalışmaları tamamlanan ve temeli mayıs ayında atılacak yeni fabrikamız İstanbul Hadımköy Sanayi Bölgesi’nde yer alacak. Erensan Genel Müdürlüğü’ne yakın konumu, bölgenin sağladığı lojistik imkanlar ve işgücü potansiyeli ile yeni fabrika sektöre yeni bir soluk getirecek.” dedi.

“AB’nin en büyük kazan testi laboratuvarını inşa edeceğiz”

Yeni fabrika yatırımları ile Avrupa pazarının gereksinimlerini karşılayacaklarını dile getiren Çeviker, “Tesis içinde yüksek kapasiteli ticari kazanlar için de Avrupa’nın en büyük kazan test kapasitesine sahip laboratuvarını inşa edeceğiz. Bu bizim için büyüme, daha çevik olma ve profesyonel müşterilerimiz için de yüksek kalite standartları sağlama fırsatı anlamına geliyor.” diye konuştu.

Fabrikayı 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı ve 2024’te Erensan Genel Merkezini de buraya taşımayı planlandıklarını aktaran Efkan Çeviker, “Yeni fabrikamızın toplam açık arazisi 20 bin metrekare. Bu alana 14 bin metrekarelik bir fabrika alanı inşaa edilecek. Bunun 12 bin metrekaresi imalat bölümleri, diğer kısımlar ise laboratuvar ve ofis olarak planlandık. İnşaatın birinci fazı 2022’de başlayıp 2023 başında bitecek. İkinci fazı ise 2024 yılında tamamlanacak. Proje tamamlandığında fabrikada beyaz ve mavi yaka olmak üzere toplam 360 kişiye istihdam alanı tahsis edilmiş olacak.” şeklinde konuştu.