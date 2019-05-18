Erfa Makine, iç pazarı gündemine aldı

18 Mayıs 2019

İş hacimlerinin kayda değer bölümünü savunma sanayi, havacılık ve enerji sektörlerindeki projelerin oluşturduğunu söyleyen Erfa Torna Makine kurucusu Faruk Onan, yerli ve milli üretim hamlesine destek olmak amacıyla yoğun bir Ar-Ge çalışması yaptıklarını söyledi.

Halihazırda 43 dalda faydalı model ve yaklaşık 40 adet yerlileştirdikleri ürünlerinin bulunduğunu söyleyen Onan, “Son yıllarda bilgimizi yerlileştirme ve millileştirmeye yönelttiğimiz için iç piyasadaki hakimiyetimizi artırmaya odaklandık” dedi.

Projelerinde savunma sanayi, havacılık ve enerji sektörlerinde öne çıkan Erfa, yaklaşık 3.5 yıl önce patent başvurusunda bulunup, üretimine de başladığı tam otomasyon ağır tip boru kaynak döndürücü sistem ile hem ithalatı hem de iş kazalarını önlemek istiyor. Tam otomasyon döndürücü sistemin globalde yapılan patent araştırmasının yıl sonuna kadar sonuçlanmasını beklediklerini söyleyen Faruk Onan, operatörlere en ufak bir inisiyatif bırakmadıkları bu makinede yüzde 85 seviyesinde yerlilik oranı yakaladıklarını belirtti.

2018'de yedi makine üretecek

Yurtiçinde yaklaşık üç yıldır kullanılan 11 makinelerinin bulunduğunu, ayrıca Çin ve Rusya’ya ihracat başlattıklarını kaydeden Onan, halihazırda Rusya’ya göndermek üzere 3 makinenin imalatını da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Söz konusu makineyi Çin’e kabul ettirmenin kendileri için bir başar kriteri olduğunu ifade eden Faruk Onan, farklı pazarlarla da görüşme haline olduklarının bilgisini verdi. Faruk Onan, şu ana kadar 18 tam otomasyon ağır tip boru kaynak döndürücü sistem makinesi ürettiklerini belirterek, 2019’da ise 7 makine üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Patentte kendilerini bir adım öne çıkaran bir diğer konunun da sistem üzerindeki borunun eğimli gelmesiyle oluşan iş kazalarını önlemek olduğunu anlatan Onan, “Bu konuda salınımı tamamen aynalara verdik. Aynada kullandığımız baskı yayları vasıtasıyla ayna tamamen borunun eğikliğine göre şekil alarak hareket ediyor. Bu sayede sürekli eksendeki konumunu koruyor ve bu da aynadan ve makasların üzerinden kurtulmasını imkansızlaştırıyor. Bu sayede tam otomasyon bir sistem kurduk” dedi.

Faruk Onan, öte yandan makineye uzaktan erişim imkanlarının bulunduğunu ve gerek yurtiçi gerek yurtdışında olası bir arızada hızlıca müdahale edebildiklerini sözlerine ekledi. Onan, bu sistem ile daha evvel yüzde 50 seviyesinde olan kaynak hatalarını da yüzde 1 ila 2 seviyesine çektiklerinin bilgisini verdi.